Amor no ar

Kanye West e namorada brasileira são vistos juntos em Los Angeles; veja foto

'Ye' e Juliana Nalú foram vistos, nesta segunda-feira (10), na saída de uma loja em Los Angeles, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 15:01

O rapper Kanye West a modelo brasileira Juliana Nalú estão namorando Crédito: Reprodução/Folhapress/@juliananalu
Após a assessoria da modelo brasileira Juliana Nalú confirmar o relacionamento entre ela e o rapper Kanye West, no último domingo (09), para revista Quem, o novo casal foi fotografado juntos, nesta segunda-feira (10). A carioca e o músico foram vistos na saída de uma loja em Los Angeles, nos Estados Unidos.
O rapper, de 45 anos, e a modelo, de 24, estavam com bonés idênticos, botas e roupas parecidas. ‘Ye’, como é chamado o Kanye West, conheceu a brasileira, criada na comunidade do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em uma festa de Kendall Jenner. Nalú chegou a falar na época, através das redes sociais, que o ex de Kim Kardashian elogiou seu look no evento.
“Eu estava no Nice Guy, em Los Angeles. Em certo momento, o Kanye me abordou sorrindo e disse: ‘Adorei seu look, amei muito!’”, disse a modelo nos stories. Após pegar o contato da brasileira, Juliana estrelou uma campanha da marca SKIMS, de Kim Kardashian.
Desde a exposição do romance, a carioca está sendo discreta nas redes sociais. Nalú apenas retuitou uma foto do encontro entre ela e West, nesta segunda-feira (10). Além do dono da Yeezy, a brasileira também já namorou o rapper L7nnon, dono do hit “Ai Preto”.

VESTIU PEÇA CAPIXABA NO NYFW

Em setembro deste ano, Juliana usou uma jaqueta 100% capixaba - e feita a mão - no New York Fashion Week 2022. A namorada do Kanye West pediu a peça diretamente para a cantora Morenna, que idealizou o item junto com a marca Yakaza.
Nas redes sociais, Nalú elogiou a jaqueta e agradeceu aos capixabas. “Ordem e progresso. Amei o detalhe em vermelho dessa jaqueta muito especial confeccionada a mão pelo Yakaza e Morenna. Amo poder representar o meu lugar por onde passo”, escreveu na legenda do post.
Como se já não bastasse a peça ter desfilado por um dos maiores eventos de moda do mundo, o DJ e produtor musical Diplo viu a foto de Nalú e perguntou nos comentários se os capixabas fazem a jaqueta para homens.

QUEM É NALÚ

Trabalhando no mundo da moda desde os 14 anos, Juliana já participou de campanhas para marcas famosas em vários países. A namorada do Kanye também já fez participações em clipes de grandes nomes da música, como o cantor Chris Brown. Morando nos Estados Unidos há anos, a brasileira cresceu nas redes sociais nos últimos tempos e atualmente conta com mais de meio milhão de seguidores no Instagram.

