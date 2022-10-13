Lavínia Vlasak lembra quando recebeu convite para posar nua: 'Até cogitei'

Lavínia Vlasak lembra quando recebeu convite para posar nua Crédito: Reprodução/Youtube/ Podcast Papagaio Falante

A atriz Lavínia Vlasak, de 46 anos, relembrou os convites que recebeu ao longo da carreira para posar nua. A artista foi a convidada do Podcast "Papagaio falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabello, nesta terça-feira (11), e revelou que foi procurada pela “Playboy” em 2003. Ela estrelava a novela "Mulheres apaixonadas (TV Globo) quando a revista fez uma proposta para estampar a capa de aniversário.

"Eu nunca tive problema com a nudez. Sempre achei muito louco, inclusive, que as pessoas pagassem rios de dinheiro para ver bunda, peito... Tudo bem, entendo. Nunca achei a nudez nada demais. Até cogitei (aceitar o convite) numa época que a grana foi muito boa, mas eu sempre pensei no dia que eu tivesse filho", contou a atriz.

Lavínia disse ainda que poderia posar nua caso não fosse ter filhos, o que não aconteceu. "Eu falava: será que um dia o moleque vai chegar na escola e vão pegar as fotos e botar no quadro e zoar: 'sua mãe é gostosa'? Sempre pensei nisso. Se eu tivesse a certeza de que eu não teria filhos, eu acho que eu teria cogitado e posado. Mas eu pensei nisso: um dia eu vou ter filho e talvez ele passe por uma situação por uma coisa que eu fiz. Não que eu me arrependa, mas vou ficar triste de causar um problema para ele", pontuou.