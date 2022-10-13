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'Travessia': Pegação e bumbum de Chay Suede agitam web no 3° capítulo

Trama de Glória Perez mostrou cenas quentes entre Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede), nesta quarta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 10:23

Chay Suede e Lucy Alves em cena quente de 'Travessia'
Chay Suede e Lucy Alves em cena quente de 'Travessia' Crédito: Reprodução/TV Globo
O terceiro capítulo de "Travessia" (TV Globo) contou com cenas quentes entre Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede), nesta quarta-feira (12). A trama de Glória Perez exibiu não só muita pegação, mas até mesmo o bumbum do ator capixaba. Rapidamente, vários internautas foram à loucura nas redes sociais.
"A apertada que Lucy Alves deu na bunda do gostoso do Chay Suede representou todos nós", publicou uma seguidora. "Aquela cena de Chay e Lucy foi tudo, entrega total", disse outro perfil. "Gente, a Globo mostrando o Chay Suede na maior pegação numa hora dessas? Vidas solteiras importam", comentou um internauta em tom de brincadeira.
Teve seguidor que, inclusive, comparou “Travessia” com a novela "Verdades Secretas". Segundo ele, a trama de Glória Perez deveria se chamar "Verdades Maranhenses", uma vez que se passa no Maranhão.
De acordo com dados preliminares da Kantar Ibope Media, na Grande São Paulo, a nova novela das nove da Globo estreou com 25,7 pontos de audiência. O número é inferior aos pontos da estreia de “Pantanal”, que começou com 28,2 e encerrou com 34 na mesma região. Veja abaixo as reações no Twitter ao terceiro capítulo da trama.

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