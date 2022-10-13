'Travessia': Pegação e bumbum de Chay Suede agitam web no 3° capítulo

Chay Suede e Lucy Alves em cena quente de 'Travessia' Crédito: Reprodução/TV Globo

O terceiro capítulo de "Travessia" (TV Globo) contou com cenas quentes entre Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede), nesta quarta-feira (12). A trama de Glória Perez exibiu não só muita pegação, mas até mesmo o bumbum do ator capixaba. Rapidamente, vários internautas foram à loucura nas redes sociais.

"A apertada que Lucy Alves deu na bunda do gostoso do Chay Suede representou todos nós", publicou uma seguidora. "Aquela cena de Chay e Lucy foi tudo, entrega total", disse outro perfil. "Gente, a Globo mostrando o Chay Suede na maior pegação numa hora dessas? Vidas solteiras importam", comentou um internauta em tom de brincadeira.

Teve seguidor que, inclusive, comparou “Travessia” com a novela "Verdades Secretas". Segundo ele, a trama de Glória Perez deveria se chamar "Verdades Maranhenses", uma vez que se passa no Maranhão.

De acordo com dados preliminares da Kantar Ibope Media, na Grande São Paulo, a nova novela das nove da Globo estreou com 25,7 pontos de audiência. O número é inferior aos pontos da estreia de “Pantanal”, que começou com 28,2 e encerrou com 34 na mesma região. Veja abaixo as reações no Twitter ao terceiro capítulo da trama.

3° capítulo e bumbum do Chay Suede,Glória Perez você merece 79 pontos de audiência #Travessia pic.twitter.com/FqEPNSqGHE — Paula Moretti (@PaulaMoretii) October 13, 2022

1° capítulo: Débora GIGANTE servindo tudo pra todos e morre

2° capítulo: A talaricada queima o vestido de noiva da irmã, na hora do casório

3° capítulo: bunda do Chay Suede



essa novela tá entregando o que eu nem sabia que precisava.#Travessia pic.twitter.com/z0SNlk069h — Ash (@ashb4nks) October 13, 2022

a bunda do chay suede em horário nobre, que delícia #Travessia pic.twitter.com/djrGg7mTJZ — pedro. (@waldorfhop) October 13, 2022

ah nao gente a globo mostrando o chay suede na maior pegação e apertando o pescoço da lucy alves numa hora dessa da noite vidas solteiras importam — juridico jake gyllenhaal (@dinlenrau) October 12, 2022

aquela cena de @chaysuede e @LucyAlves foi tudooooo, entrega total — Eric (@EriquinhoSouza) October 13, 2022

a apertada que lucy alves deu na bunda do gostoso de chay suede, aqui ela representou todos nós #Travessia pic.twitter.com/1X0mz5Kf6w — ??????? ? (@versionska) October 13, 2022

MEU DEUS CENA DE SEXO ENTRE CHAY E LUCY A ESSA HORA ISSO NÃO SE FAAAZZZ #travessia pic.twitter.com/EF3JYSxWgF — lili (@holdithyunsuk) October 13, 2022