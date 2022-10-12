Cesar Tralli homenageia a mãe que morreu em acidente aéreo

O jornalista da TV Globo, Cesar Tralli, publicou uma homenagem para a mãe nas redes sociais. Edna Vantini Tralli, de 74 anos, morreu no último domingo (9) em um acidente aéreo em Paranapanema, no interior de São Paulo.
Em um texto no Instagram, Tralli lembrou a trajetória de Edna, que nasceu pobre, cortou cana quando menina, e colheu algodão e amendoim, vendendo o fruto de seu trabalho em porta de estádios. "Minha mãe foi uma lição de vida desde o princípio da vida dela. Uma mulher que nasceu na roça, com mais 8 irmãos (3 homens e 6 mulheres ao todo). Uma mulher que - na infância e juventude - cortou cana de açúcar nos canaviais do entorno de Jaboticabal, interior paulista", começou o texto.
Tralli lembrou que a mãe estava feliz e apaixonada. E também lamentou a morte de Euclides. "Voando -literalmente- com seu namorado Euclides, que foi piloto profissional na avião civil por 36 anos. Outra perda irreparável também. Eu gostava demais dele".
O jornalista disse acreditar que ela está com a filha Gabi, que morreu em 2018. "Aproveite muito mãe seu reencontro com a Gabi. Faça o que ela tanto amava: dançar. Dancem felizes aí com os anjos. Que eu seguirei daqui aplaudindo vocês. Gratidão eterna. Amor eterno", finalizou o texto. Amigos e fãs do jornalistas deixaram centenas de mensagens de solidariedade.