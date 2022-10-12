Cesar Tralli homenageia a mãe que morreu em acidente aéreo

Cesar Tralli fez homenagem para a mãe, Edna Crédito: Reprodução @cesartralli

Em um texto no Instagram, Tralli lembrou a trajetória de Edna, que nasceu pobre, cortou cana quando menina, e colheu algodão e amendoim, vendendo o fruto de seu trabalho em porta de estádios. "Minha mãe foi uma lição de vida desde o princípio da vida dela. Uma mulher que nasceu na roça, com mais 8 irmãos (3 homens e 6 mulheres ao todo). Uma mulher que - na infância e juventude - cortou cana de açúcar nos canaviais do entorno de Jaboticabal, interior paulista", começou o texto.

Tralli lembrou que a mãe estava feliz e apaixonada. E também lamentou a morte de Euclides. "Voando -literalmente- com seu namorado Euclides, que foi piloto profissional na avião civil por 36 anos. Outra perda irreparável também. Eu gostava demais dele".