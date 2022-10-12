Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Justiça solta José Dumont, ator preso por armazenamento de pornografia infantil
Solto

Justiça solta José Dumont, ator preso por armazenamento de pornografia infantil

Ao longo do processo, que corre em segredo de Justiça, Dumont terá de cumprir medidas cautelares alternativas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 15:47

Ator José Dumont foi preso no Rio de Janeiro em flagrante suspeito de posse de pornografia infantil
Ator José Dumont foi preso no Rio de Janeiro em flagrante suspeito de posse de pornografia infantil Crédito: Reprodução/ TV Record
O ator José Dumont, preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil no mês passado, foi solto ontem, em sessão de julgamento na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Ao longo do processo, que corre em segredo de Justiça, Dumont terá de cumprir medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica, informou o tribunal.
A decisão de ontem, 11, foi da desembargadora Suimei Meira Cavalieri, presidente em exercício da 3ª Câmara Criminal. A posição, informou o TJ-RJ, está amparada no fato de Dumont ser processado por um crime para o qual não cabe prisão preventiva, segundo o Código de Processo Penal. O ator de 72 anos é acusado do crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas com menores de idade, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Dumont estava preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio
Ele foi preso no dia 15 de setembro, quando policiais civis cumpriam um mandado de busca e apreensão em seu apartamento, no Bairro do Catete, na Zona Sul do Rio, e encontraram cerca de 240 arquivos, entre imagens e vídeos, de pornografia infantil. Pelo menos um desses arquivos teria sido produzido pelo próprio ator, indicam as investigações.
O ator já era investigado por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) pelo estupro de um menino de 12 anos, que teria recebido dinheiro do ator após o crime. Essa foi a motivação para a operação de busca e apreensão contra Dumont. Na investida, os policiais encontraram um comprovante da transferência bancária para a vítima.
Confrontado com os arquivos de pornografia infantil, Dumont confirmou serem de sua propriedade e alegou, em depoimento, fazerem parte de um "estudo" para a futura realização de trabalho relacionado ao tema. Ele estava escalado para a novela "Todas as Flores", da Globo. Devido aos últimos acontecimentos, a emissora excluiu o ator da trama. A última atuação de Dumont na televisão foi na novela "Nos tempos do Imperador", ano passado.

Veja Também

Preso por pornografia infantil, ator José Dumont fez Pantanal e diversas novelas

Ator José Dumont é preso por armazenamento de pornografia infantil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Infância Justiça pornografia Sistema prisional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados