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Regina Casé é retirada de avião e comenta episódio: 'Levei um susto'

Atriz embarcava com o marido, Estevão Ciavatt, para o lançamento de "Todas As Flores" (TV Globo) em Portugal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 08:33

A atriz Regina Casé, de 68 anos, foi retirada do avião
A atriz Regina Casé, de 68 anos, foi retirada do avião Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
A atriz Regina Casé, de 68 anos, passou por uma situação inusitada ao embarcar para Lisboa, em Portugal. Em um vídeo no Instagram, nesta quarta-feira (12), a artista contou que precisou ser retirada da aeronave porque estava uma bateria de celular na mala despachada, o que é proibido por lei.
"Eu já estava embarcando, dei a volta por dentro aqui, larguei Estevão lá e estou andando de carro por todo o aeroporto. Estou quase indo para Portugal de carro. Vou ter que abrir minha mala para tirar uma bateria de celular. Sempre foi dentro. A Socorro acho que esqueceu e deixou uma bateria de celular lá", disse a artista que estava indo viajar com o marido, o roteirista Estevão Ciavatta.
Enquanto Regina seguia dentro de um carrinho para a área de malas, um dos funcionários comentou o episódio. "Estamos indo lá para ver a bagagem da dona Regina", disse o rapaz no vídeo da atriz.
De forma bem humorada, a artista ainda disse que tirou fotos com todos os funcionários."Já tirei foto com todo mundo que trabalha aqui", contou Regina, que ainda fez uma brincadeira com uma das atendentes. "Você gostou, né? Vocês sabiam que era eu e me chamaram (risos)”, ressaltou Casé.
Na legenda da publicação, a atriz alertou os fãs sobre os eletrônicos na mala. "Gente! Vocês sabiam que não pode mais levar nem uma bateriazinha daquela simples, fininha pro celular, na mala? Ontem levei um susto. Tive que sair do avião e fazer um tour completo pelas entranhas do aeroporto. Aliás, com um pessoal muito simpático, liderado pelo Mike, para abrir a minha mala lá embaixo e procurar a bateria, que só pode ir na mala de mão. Então, se liga gente, se vocês não querem viver uma experiência como essa. Mas, sabe que no final eu adorei? Tanta gente legal que fui encontrando pelo caminho”, escreveu.
Regina e o marido viajaram para Portugal para o lançamento de "Todas As Flores", que ficará disponível no Globoplay a partir do dia 19 de outubro. A atriz retorna às novelas como vilã neste novo projeto.

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