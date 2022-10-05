'A Fazenda 14': produção interfere para evitar agressão entre Lucas e Shayan

Produção interfere para evitar agressão em briga entre Lucas e Shayan Crédito: Reprodução/Playplus

A produção de A Fazenda 14, reality show da Record TV, precisou interferir em uma discussão que aconteceu na tarde desta terça-feira, 4, entre os participantes Lucas Santos e Shayan Haghbin.

A briga entre os peões teve início depois que o ex-participante de Casamento Às Cegas levou uma punição de propósito, revoltado por ter sido mandado "para a p*** que pariu" por Lucas.

A situação acabou gerando uma discussão generalizada entre os participantes da casa, que teve como foco o ator de Carrossel e Haghbin, mas também acabou envolvendo Tiago Ramos, que ficou irritado com o iraniano pela punição.

Os três peões começaram a se 'peitar', aumentando a possibilidade de uma agressão. Foi nesse momento que a produção resolveu interferir. "Atenção, separem-se imediatamente", disse uma voz.