Mulher “dá prejuízo” em salão ao frequentar o local todos os dias

Mariana Ciotta Crédito: Reprodução/ Twitter

Mariana Ciotta, que mora em São Paulo, viralizou nas redes sociais ao mostrar que frequenta um salão de beleza diariamente. Tudo porque ela assinou o clube de beleza de um salão da cidade.

Numa rede social ela compartilhou: “Assinei um plano de um salão de beleza que você tem acesso à massagem, drenagem, hidratação, limpeza de pele, cabelo, manicure, pedicure, sobrancelha, etc de forma ilimitada. O que o pessoal do salão não esperava é que eu ia estar lá todo dia”, escreveu no Twitter.

assinei um plano de um salão de beleza que por 400 reais você tem acesso a massagem, drenagem, hidratação, limpeza de pele, cabelo, manicure, pedicure, sobrancelha, etc de forma ilimitada. ótimo, incrível. mas o que o pessoal do salão não esperava é que eu ia estar lá todo dia. — mariana et 13 ⭐️ (@princesaestoica) October 18, 2022

O post viralizou e tem mais 126 mil curtidas. Em entrevista ao portal G1, Mariana contou que a ideia inicial para assinar o plano não era estar no local todos os dias. “Acabou que eu já fiz de tudo lá: limpeza de pele, massagem, drenagem, cabelo duas vezes por semana, manicure e pedicure toda semana. Eu devo estar dando prejuízo”, disse.