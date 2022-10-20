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Mulher “dá prejuízo” em salão ao frequentar o local todos os dias

Ela viralizou nas redes sociais ao mostrar que frequenta um salão de beleza diariamente.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 20:46

Mariana Ciotta
Mariana Ciotta Crédito: Reprodução/ Twitter
Mariana Ciotta, que mora em São Paulo, viralizou nas redes sociais ao mostrar que frequenta um salão de beleza diariamente. Tudo porque ela assinou o clube de beleza de um salão da cidade.
Numa rede social ela compartilhou: “Assinei um plano de um salão de beleza que você tem acesso à massagem, drenagem, hidratação, limpeza de pele, cabelo, manicure, pedicure, sobrancelha, etc de forma ilimitada. O que o pessoal do salão não esperava é que eu ia estar lá todo dia”, escreveu no Twitter.
O post viralizou e tem mais 126 mil curtidas. Em entrevista ao portal G1, Mariana contou que a ideia inicial para assinar o plano não era estar no local todos os dias. “Acabou que eu já fiz de tudo lá: limpeza de pele, massagem, drenagem, cabelo duas vezes por semana, manicure e pedicure toda semana. Eu devo estar dando prejuízo”, disse.
Mariana ainda contou como aproveita o plano. "Bateu um estresse mínimo no trabalho e eu chego lá 19h pedindo uma escova. Dia longo? Massagem e unhas. Pagando sim, mas fazendo valer a pena”, brincou a jovem na rede social. “Sem brincadeira: eu nunca mais lavei meu próprio cabelo”. 

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