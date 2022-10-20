Corpo de Emílio Santiago terá exumação remarcada para DNA

Aleksander Nunes diz ser filho de Emílio Santiago e tenta realizar exame desde 2013 Crédito: Reprodução/Instagram

O corpo de Emílio Santiago, morto em 2013, passará por uma exumação para realização do exame de DNA de Alexsander Nunes, que alega ser filho do cantor. Segundo o jornal Extra, a ação deveria acontecer nesta quinta-feira (20), porém uma falha de comunicação entre a Polícia Civil e o laboratório impediu a exumação.

O advogado Bruno Maher, que defende Alexsander Nunes, suposto filho do cantor, disse ao jornal que ele e o cliente ficaram esperando a exumação acontecer. Agora, ele vai peticionar uma nova data para um juiz remarcar. "Esperamos que seja marcada para ontem", disse à publicação.

Alexsander tenta desde 2013 uma autorização para fazer o teste de DNA e comprovar a filiação com o cantor. Ele conta que foi criado pela mãe e pelo padrasto sem saber que era filho de Emílio.

De acordo com o jornal, Alexsander procurou o cantor ainda vivo, mas nunca foi reconhecido legalmente como filho. Após a morte de Emílio, ele chegou a fazer dois exames de DNA, um com a meia-irmã do cantor e outro com material genético de Santiago que teria sido guardado antes de sua morte.