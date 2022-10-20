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Billie Eilish e vocalista do The Neighbourhood são vistos se beijando

Rumores de um novo relacionamento tiveram início no sábado após os dois terem aparecido juntos em um evento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 14:25

Billie Eilish e Jesse Rutherford foram fotografados se beijando
Billie Eilish e Jesse Rutherford foram fotografados se beijando Crédito: Reuters/Folhapress/ Fotoarena/Folhapress
Após rumores de que estariam vivendo um novo relacionamento, a cantora Billie Eilish e Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighbourhood, foram fotografados se beijando durante um passeio por Los Angeles.
Em fotos tiradas por paparazzos e publicadas na quinta-feira, 19, pelo site norte-americano TMZ, Billie e Jesse podem ser vistos se abraçando, de mãos dadas e sorrindo.
Os rumores de que os dois estariam juntos tiveram início após um registro publicado por uma fã no TikTok no último sábado, 15. Durante o Hollywood Horror Nights, um evento de Halloween, os cantores apareceram de mãos dadas.
@ghoulishjen BILLIE EILISH 🔥 #fyp #halloweenhorrornights #horrornights #hhn #billieeilish #horror #halloween ♬ BILLIE EILISH. - Armani White
Apesar de os boatos terem surgido recentemente, os artistas já estariam saindo juntos desde agosto. Segundo o TMZ, eles foram fotografados em um evento de estreia de um filme à época.
O suposto relacionamento, porém, não agradou a uma parte dos fãs Atualmente, Billie já é maior de idade - completou 20 anos em dezembro do ano passado -, mas os dois teriam se conhecido e dado início a uma amizade quando a cantora tinha entre 15 e 16 anos.
Os artistas possuem 11 anos de diferença, já que Jesse comemorou 31 anos em agosto.
Eles não se pronunciaram sobre o relacionamento até o momento.

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