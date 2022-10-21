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Carnaval 2023

Ludmilla é a nova integrante do time de puxadores de samba da Beija-Flor

Neguinho da Beija-Flor convidou a cantora para participar do desfile em 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 14:31

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/ @ludmilla
Ludmilla foi anunciada como a nova integrante do time de puxadores de samba da Beija-Flor, do Rio de Janeiro, em 2023. A informação foi divulgada por um comunicado enviado à imprensa.
Há 47 anos na escola de samba, Neguinho da Beija-Flor, de 73, foi quem escolheu e convidou a cantora, de 27 anos, para fazer parte do time. No ano passado, ele tentou trazer Ludmilla para o desfile, mas não conseguiu por motivos de agenda da artista.
A Beija-Flor, que coroou Lorena Raissa, de 15 anos, como a nova rainha de bateria, está focada em utilizar o carnaval para reforçar funções sociais com o protagonismo feminino e antirracismo. Esse, inclusive, é um dos motivos que levou a escola de samba a convidar Ludmilla para integrar a equipe.
"Uma mulher. Preta. Da minha cor, da cor da Beija-Flor e de seu povo. E da favela, de onde ela é rainha. Uma das maiores cantoras da atual geração. Fico feliz que ela esteja vindo cantar comigo e se transformar no nosso amuleto, nas conquistas que virão", disse Neguinho sobre a participação de Ludmilla, que já esteve em outras escolas de samba, como a Salgueiro e Unidos da Tijuca.
Neguinho da Beija-Flor aproveitou para exaltar as qualidades musicais da cantora e a definiu como uma "sambista autêntica" - mesmo cantando em outros gêneros, como o pop, pagode e funk. "O samba tem raízes como as dela e, por isso, vai ser inesquecível desfilar cantando ao seu lado", comentou.
Em nota, Ludmilla, que completa 10 anos de carreira em 2022, se disse "honrada" com o convite. "A vida tem me dado presentes maravilhosos, mas neste aqui ela caprichou. Uma surpresa linda, que estou abraçando com muito amor! Todos da Beija-Flor estão me abraçando, me recebendo muito bem, e vou me dedicar ao máximo para representar a Escola na Avenida e mostrar às mulheres que a gente pode ser o que a gente quiser!"
Relembre o desfile da Beija-Flor de 2022, que exaltou a intelectualidade negra e práticas antirracista.

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