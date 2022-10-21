Ludmilla é a nova integrante do time de puxadores de samba da Beija-Flor

A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/ @ludmilla

Ludmilla foi anunciada como a nova integrante do time de puxadores de samba da Beija-Flor, do Rio de Janeiro, em 2023. A informação foi divulgada por um comunicado enviado à imprensa.

Há 47 anos na escola de samba, Neguinho da Beija-Flor, de 73, foi quem escolheu e convidou a cantora, de 27 anos, para fazer parte do time. No ano passado, ele tentou trazer Ludmilla para o desfile, mas não conseguiu por motivos de agenda da artista.

Eu vou puxar o samba com o neguinho da beija flor em 2023 esse é o Tweet — LUDMILLA (@Ludmilla) October 21, 2022

A Beija-Flor, que coroou Lorena Raissa, de 15 anos, como a nova rainha de bateria, está focada em utilizar o carnaval para reforçar funções sociais com o protagonismo feminino e antirracismo. Esse, inclusive, é um dos motivos que levou a escola de samba a convidar Ludmilla para integrar a equipe.

"Uma mulher. Preta. Da minha cor, da cor da Beija-Flor e de seu povo. E da favela, de onde ela é rainha. Uma das maiores cantoras da atual geração. Fico feliz que ela esteja vindo cantar comigo e se transformar no nosso amuleto, nas conquistas que virão", disse Neguinho sobre a participação de Ludmilla, que já esteve em outras escolas de samba, como a Salgueiro e Unidos da Tijuca.

Neguinho da Beija-Flor aproveitou para exaltar as qualidades musicais da cantora e a definiu como uma "sambista autêntica" - mesmo cantando em outros gêneros, como o pop, pagode e funk. "O samba tem raízes como as dela e, por isso, vai ser inesquecível desfilar cantando ao seu lado", comentou.

FIM DO MISTÉRIO!!!



A @Ludmilla será a nossa voz feminina na Sapucaí ao lado do nosso queridíssimo Neguinho ?✊??



E aí, gostaram?????? — GRES Beija-Flor (@BeijaFlorReal) October 21, 2022

Em nota, Ludmilla, que completa 10 anos de carreira em 2022, se disse "honrada" com o convite. "A vida tem me dado presentes maravilhosos, mas neste aqui ela caprichou. Uma surpresa linda, que estou abraçando com muito amor! Todos da Beija-Flor estão me abraçando, me recebendo muito bem, e vou me dedicar ao máximo para representar a Escola na Avenida e mostrar às mulheres que a gente pode ser o que a gente quiser!"