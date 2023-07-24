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Em entrevista

Amy Schumer revela por que recusou ser a protagonista Barbie

Atriz e comediante americana contou que roteiro anterior, ao qual ela teve acesso, 'não era feminista o suficiente'; boneca seria uma 'inventora ambiciosa'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 10:31

Amy Schumer para o 73º Annual Golden Globe Awards no Beverly Hilton Hotel, em 2016
Amy Schumer para o 73º Annual Golden Globe Awards no Beverly Hilton Hotel, em 2016 Crédito: Shutterstock
Primeira opção para interpretar a boneca Barbie no filme dirigido por Greta Gerwig, a atriz Amy Schumer recusou o papel em 2017. Um ano antes ela havia aceitado ser a estrela do longa, mas depois de alguns meses, recuou. Disse que preferia se afastar do projeto e alegou "incompatibilidade de agenda".
O motivo para ela dizer 'não' ao convite, na verdade, não foi este. Em entrevista ao programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Schumer revelou por que optou por abandonar o trabalho. Para evitar qualquer tipo de intriga, a atriz --conhecida pelos shows de stand up e pela série de comédia Inside Amy Schumer--, fez questão de, logo no início da conversa, deixar claro que não há climão entre ela e a equipe.
Dito isso, foi direto ao ponto. "Eu havia dito que não iria fazê-lo por problemas de agenda, mas na verdade, foram diferenças criativas. Mas há uma nova equipe por trás, e o filme parece ser muito feminista e bem legal, então vou assisti-lo."
Cohen então quis saber se as "diferenças criativas" às quais ela se referia seriam relacionadas ao caráter "feminista e legal" que ela percebe no filme de hoje --e que, a julgar pelo seu comentário, não existiriam no roteiro original. "Sim", respondeu Schumer.
A atriz esteve ligada ao projeto quando o filme era trabalhado pela Sony. Os direitos foram vendidos à Warner, responsável por seu lançamento. "A Sony definitivamente não queria fazer o filme do jeito que eu queria, a única maneira que eu estava interessada em fazer."
O roteiro original previa que a Barbie interpretada por Amy seria exilada da Barbieland por não ser "perfeita o suficiente". A boneca seria uma "inventora ambiciosa" e sua grande criação, de acordo com a versão rejeitada pela atriz, seria um sapato de salto alto feito de gelatina.
Schumer teve a certeza de que o filme não teria nada a ver com ela quando a Sony lhe enviou um presente para comemorar a assinatura do contrato: um par de sapatos da grife Manolo Blahnik. "A ideia de que sapatos são exatamente o que toda mulher deve querer, bem ali... eu deveria ter dito logo de cara: 'vocês escolheram a garota errada'", disse.

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