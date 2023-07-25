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Regiane Alves tem contrato cancelado na Globo após fim de 'Vai Na Fé'

Depois de 24 anos, atriz deixa de fazer parte do time fixo de artistas da emissora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 09:05

Regiane Alves
Regiane Alves Crédito: Reprodução/Instagram/@regianealves
A atriz Regiane Alves encerra uma era de 24 anos na Globo com o fim de suas gravações da novela Vai na Fé, que aconteceu na última sexta-feira, 21. A atriz, que começou sua jornada na emissora aos 22 anos, estreou na minissérie A Muralha em 2000 e, desde então, participou de diversas produções.
Agora, com seu contrato fixo chegando ao fim, Regiane Alves passará a atuar na empresa apenas por acordo de obra, onde estará livre para negociar com outras emissoras e plataformas de streaming, abrindo caminho para novas oportunidades em sua carreira.
Seu último trabalho na Globo foi como Clara na novela de Rossane Svartman, onde formou o casal Clara e Helen ao lado de Priscila Sztejnman. Apesar do carinho dos fãs, a atriz também enfrentou desafios, como a censura de cenas de beijos, o que gerou algumas reclamações por parte do público.
Em nota à imprensa a artista se posicionou: "Fui muito feliz com o que construí na TV Globo. Tive a sorte e também muito trabalho, com tantas belas personagens que estão na memória do povo e da televisão. Estamos nos adaptando ao mercado e vamos continuar de uma outra forma".
Enquanto se despede dessa fase, Regiane Alves continua em evidência com a reprise de Mulheres Apaixonadas (2003), na qual interpretou a personagem Doris. Sua versatilidade também pode ser vista em várias novelas, incluindo Páginas da Vida, Beleza Pura, Tempos Modernos, A Vida da Gente e Sangue Bom, além de sua participação marcante em O Tempo Não Para.

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