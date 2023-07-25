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Desabafo

Britney Spears desativa Instagram após lançar música que critica perseguição da mídia

Cantora acaba de lançar um single com Will.i.am protestando contra caçada de paparazzis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 09:10

Britney Spears na arena Anhembi em São Paulo, em 2011
Britney Spears na arena Anhembi em São Paulo, em 2011 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Quando a vida e a arte se encontram, os resultados podem ser assustadores. E a ficção se aproximou da realidade com a Britney Spears, que desativou a sua conta no Instagram após lançar, na última sexta-feira, 21, a música Mind Your Bussiness, em que desabafa sobre a perseguição que diz sofrer da mídia.
Na letra da música, feita em parceria com o rapper Will.i.am, do The Black Eyed Peas, a cantora americana cita que está cansada de ser alvo da imprensa. "Paparazzi me fotografam, eu sou a economia. Estou de saco cheio de todos esses fuxiqueiros. Todos estão olhando para mim como se eu fosse a notícia de última hora", canta Spears.
A atitude não é uma novidade, já que desde o fim da tutela de seu pai, em novembro de 2021, a artista desativou seu perfil no Instagram diversas vezes. Essa, porém, é apenas a segunda música lançada pela cantora durante esse período. No ano passado, ela colaborou com Elton John para uma nova versão de Hold Me Closer, marcando seu retorno desde o álbum Glory, de 2016.
Novos Rumos
Especula-se que as páginas contenham detalhes da vida pessoal e pública da artista, abordando temas como saúde mental, seu relacionamento com Justin Timberlake no começo dos anos 2000, a sua relação com os filhos e a batalha judicial contra seu pai.
O lançamento está marcado para o dia 24 de outubro deste ano.

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