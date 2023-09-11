Capixabas dividem palco com Michel Teló no Aniversário de Vitória

A dupla sertaneja capixaba Pedro e Willian se apresentou ao lado de Michel Teló durante show em Camburi, no último sábado (9) Crédito: Instagram@pedroewillian

E teve capixaba ganhando destaque durante o show de Michel Teló no aniversário de Vitória, realizado sábado (9), na Praia de Camburi. Nascidos em Colatina, mas morando em Goiânia/GO para tentar alavancar a carreira, a dupla Pedro e Willian foi convidada para subir ao palco e cantar ao lado do sertanejo.

HZ estava presente e conferiu a performance dos meninos, aplaudida por uma multidão que curtia a programação do Aniversário de Vitória. Pedro e Willian estavam bem na frente do palco, levantando a foto de uma apresentação que fizeram com Teló em 2018.

Ao vê-los, o intérprete de "Ai se eu te Pego" foi perguntando: "Nós já cantamos juntos, não é?". Ao receber a afirmativa, foi logo convidando os capixabas para um animado feat.

Os três cantaram "Maus Bocados", do saudoso Cristiano Araújo. Curioso para ver? Pedro e Willian postaram parte da apresentação no Instagram. Dê uma espiada!

No mesmo post, os artistas escreveram uma nota agradecendo a oportunidade. "Que emoção cantar com você de novo, cara. Um ídolo para gente. Obrigado Michel Teló, vulgo Telózinho (risos), pela humildade e carinho que você sempre tem por nós! ".

E não acabou por aí... Os capixabas ainda pediram para cantar o refrão de "Caixa de Foguete", uma das músicas de seu novo projeto. A música tem até clipe. Nele, Pedro e Willian se apresentam ao lado de Humberto & Ronaldo.