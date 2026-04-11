BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Mais um Paredão foi formado na noite desta sexta-feira, 10, no BBB 26. Gabriela, Marciele e Leandro Boneco disputam a permanência na casa. A berlinda vai decidir o Top 6 do programa. Confira abaixo mais detalhes sobre a votação e vídeos.

- Juliano indicou Gabriela. Leandro Boneco votou em Marciele. Gabriela votou em Leandro Boneco. Milena votou em Marciele. Ana Paula votou em Marciele. Marciele votou em Leandro Boneco. Jordana votou em Leandro Boneco. Juliano desempatou os votos pela casa e escolheu Marciele para o Paredão. Milena escolheu Marciele para um contragolpe, que puxou Leandro Boneco.

O reality elimina mais um brother no domingo. Neste dia, o programa irá ao ar em dois horários. Embora ainda não tenha justificado o motivo da alteração, a Globo já usou a tática de colocar o reality em dois horários diferentes em domingos anteriores. Possivelmente, haverá a eliminação de um dos brothers no primeiro horário, à tarde, e uma nova formação de Paredão no segundo, durante a noite.