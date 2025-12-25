Realizou exames

Galvão Bueno passa mal na noite de Natal e é hospitalizado

O narrador, de 75 anos, passou parte da noite de Natal em observação médica após se sentir mal na quarta-feira (24).

O narrador Galvão Bueno, 75, passou parte da noite de Natal em observação médica após se sentir mal na quarta-feira (24). Ele está internado na Santa Casa de Londrina, no norte do Paraná, onde realizou exames e segue sob cuidados da equipe médica.

A informação foi confirmada por Letícia Bueno, filha do apresentador e CEO do Grupo Galvão Bueno. Segundo ela, o quadro não é grave e o pai não precisou ser encaminhado à UTI. "Ele está bem, fora da UTI e apenas em observação", afirmou.

De acordo com a família, Galvão apresentou sintomas leves que remeteram a um quadro anterior de pneumonia, tratado com sucesso no início de novembro. Por precaução, os médicos optaram por manter o narrador no hospital para acompanhamento mais próximo.

"Como todos sabem, a pneumonia é um quadro que pode ter recorrência no primeiro mês. Ontem ele se sentiu mal e foi ao hospital para fazer exames. A junta médica achou melhor deixá-lo em observação. Mas não é grave", explicou Letícia.

Em nota divulgada posteriormente, a família informou que os exames confirmaram um estágio inicial de pneumonia, sem sintomas graves. "Galvão está bem e permanecerá internado estritamente para novos exames e melhores cuidados", diz o comunicado.

Esta não é a primeira internação recente do narrador. Em novembro, Galvão foi hospitalizado no Sírio-Libanês, em São Paulo, após relatar dores no rim. Durante a avaliação, os médicos identificaram um quadro de pneumonia, que foi tratado ao longo das semanas seguintes.

No comunicado, a família agradeceu as mensagens de apoio. "Galvão Bueno e sua família agradecem o carinho e a preocupação de amigos, fãs e jornalistas", afirma a nota.

