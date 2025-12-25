Editorias do Site
Redes Sociais

Moradores do Retiro dos Artistas recebem presentes de Natal

Cada presente recebido, seja por doações, marcas parceiras ou por meio da nossa vaquinha, chegou carregado de cuidado e generosidade

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:44

Artistas do Retiro dos Artistas recebem presentes de Natal
Artistas do Retiro dos Artistas recebem presentes de Natal Crédito: Reprodução @retirodosartistas.org.br

Os moradores do Retiro dos Artistas tiveram os pedidos atendidos neste Natal. Instituição mostrou os residentes recebendo os presentes. As imagens foram publicadas nesta quinta-feira (25) no Instagram.

Cada presente recebido, seja por doações, marcas parceiras ou por meio da nossa vaquinha, chegou carregado de cuidado e generosidade. Air fryers, máquinas de costura, Kindles e tantos outros itens trouxeram alegria, conforto e emoção aos nossos 52 residentes.

Fundada em 1918, a instituição acolhe profissionais das artes que precisam de moradia, cuidados e assistência. O espaço oferece alimentação, atendimento médico, plano de saúde, atividades culturais, acompanhamento psicológico e uma estrutura ampla, com teatro, cinema, biblioteca, piscina e refeitório. Tudo isso mantido por doações, parcerias e trabalho voluntário.

Localizado em Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio, o Retiro ocupa mais de 15 mil metros quadrados e abriga cerca de 50 casas. Nos últimos anos, ampliou sua capacidade graças a apoios importantes, como o da atriz Marieta Severo, que doou novas casas e possibilitou a chegada de novos residentes, entre eles Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família".

O ator Stephan Nercessian, presidente da instituição, explica que a entidade depende de apoio constante. À coluna Play, do O Globo, ele afirma que o Retiro é uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos). "Precisamos cumprir exigências determinadas pelo Ministério Público, como contratar assistentes sociais, psicólogos. Tudo isso custa dinheiro, estamos nos adaptando, mas é uma luta constante", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos um mês após anúncio do divórcio

Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos um mês após anúncio do divórcio

Imagem - Isis Valverde passa Natal com Marcus Buaiz no Espírito Santo

Isis Valverde passa Natal com Marcus Buaiz no Espírito Santo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Ana Castela passa primeiro Natal com a família de Zé Felipe

Ana Castela passa primeiro Natal com a família de Zé Felipe
Imagem - Galvão Bueno passa mal na noite de Natal e é hospitalizado

Galvão Bueno passa mal na noite de Natal e é hospitalizado
Imagem - Isis Valverde passa Natal com Marcus Buaiz no Espírito Santo

Isis Valverde passa Natal com Marcus Buaiz no Espírito Santo