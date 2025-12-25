Ficaram felizes

Moradores do Retiro dos Artistas recebem presentes de Natal

Cada presente recebido, seja por doações, marcas parceiras ou por meio da nossa vaquinha, chegou carregado de cuidado e generosidade

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:44

Artistas do Retiro dos Artistas recebem presentes de Natal Crédito: Reprodução @retirodosartistas.org.br

Os moradores do Retiro dos Artistas tiveram os pedidos atendidos neste Natal. Instituição mostrou os residentes recebendo os presentes. As imagens foram publicadas nesta quinta-feira (25) no Instagram.

Cada presente recebido, seja por doações, marcas parceiras ou por meio da nossa vaquinha, chegou carregado de cuidado e generosidade. Air fryers, máquinas de costura, Kindles e tantos outros itens trouxeram alegria, conforto e emoção aos nossos 52 residentes.

Fundada em 1918, a instituição acolhe profissionais das artes que precisam de moradia, cuidados e assistência. O espaço oferece alimentação, atendimento médico, plano de saúde, atividades culturais, acompanhamento psicológico e uma estrutura ampla, com teatro, cinema, biblioteca, piscina e refeitório. Tudo isso mantido por doações, parcerias e trabalho voluntário.

Localizado em Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio, o Retiro ocupa mais de 15 mil metros quadrados e abriga cerca de 50 casas. Nos últimos anos, ampliou sua capacidade graças a apoios importantes, como o da atriz Marieta Severo, que doou novas casas e possibilitou a chegada de novos residentes, entre eles Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família".

O ator Stephan Nercessian, presidente da instituição, explica que a entidade depende de apoio constante. À coluna Play, do O Globo, ele afirma que o Retiro é uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos). "Precisamos cumprir exigências determinadas pelo Ministério Público, como contratar assistentes sociais, psicólogos. Tudo isso custa dinheiro, estamos nos adaptando, mas é uma luta constante", afirmou.

