Polêmica

'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio

A cantora carioca Marina Lima foi às redes sociais e comentou que nunca sequer foi chamada para tocar no Rock in Rio
Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 15:35

Marina Lima comentou sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio Crédito: Jardiel Carvalho/Folhapress
A cantora Marina Lima comentou nas redes sociais as críticas à seleção dos artistas que tocarão no Dia Brasil, anunciado pelo Rock in Rio na segunda-feira. O assunto se tornou polêmico após, ontem, Fafá de Belém ter dito que sentiu falta de nomes da região Norte do Brasil.
"A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país? Onde está Dona Onete, Gaby Amarantos, vencedora do Grammy, Joelma, Aíla, onde estou eu?", escreveu no Instagram.
Em apoio, Amarantos escreveu no Twitter: "Querem ouvir nossa música, mas não querem nos levar para cantar lá?"
Já na tarde de sexta-feira, a carioca Marina Lima marcou o perfil de Amarantos na rede social e respondeu que nunca sequer foi chamada para tocar no Rock in Rio. "Também jamais fui sequer indicada para um Grammy", escreveu. "Sei que você já até ganhou um. Será que meu trabalho é tão inexpressivo assim? Claro que não. Mas pra certos lugares, precisa-se de conchavos, contatos, é assim que funciona."
O Dia Brasil, agendado para 21 de setembro, terá shows de nomes como Capital Inicial, Pitty, Ana Castela, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Filipe Ret, MC Ryan SP, Chitãozinho & Xororó, Junior, Gloria Groove, Jão, Alcione, Zeca Pagodinho, Criolo, entre outros.

Veja Também

Rock in Rio anuncia dia exclusivamente brasileiro com atrações de sertanejo, samba, rock e MPB

Rock in Rio terá pela 1ª vez dia sertanejo com Luan e Chitãozinho e Xororó

Rock in Rio anuncia shows de Barão Vermelho, Incubus e mais nomes do rock

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

