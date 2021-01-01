Chefs que se destacaram em 2020 revelam seus novos projetos

O ano 1 da pandemia de Covid-19 abalou a gastronomia no mundo inteiro, mas não foram poucos os empreendedores que superaram a crise e saíram dela fortalecidos. No Espírito Santo, empresários já consagrados no setor apostaram não só no delivery, que salvou muitos estabelecimentos, mas na afetividade para manter e conquistar novos clientes.

Houve quem abrisse o primeiro negócio em plena quarentena e embarcasse no sucesso da confeitaria, que tanto cresceu nos dias ansiosos de isolamento. Quer conhecer essa história e saber como ela continua em 2021? Confira abaixo quatro exemplos de chefs que se destacaram na gastronomia do ES e lançarão novos projetos a partir de janeiro.

NOVO FENÔMENO DA CONFEITARIA

Quando inaugurou a Doceria do Leo em março, no começo da quarentena, o confeiteiro Leonardo Pereira foi surpreendido com uma grande demanda por seus bolos no pote, fatias e sobremesas. Ao ver as filas que se formavam na porta da loja, em Cobilândia, Vila Velha, Leo sentiu um frio na barriga que acabou sendo decisivo em sua trajetória.

"Minha produção era muito limitada e fiquei angustiado ao pensar que não daria conta de atender todo mundo. Mas eu tinha que aproveitar o 'boom' da inauguração", conta. Desde então, Leo e seu sócio, Rafael Castro, passaram a investir a maior parte do lucro na empresa, ampliando não só a equipe - que passou de dois na abertura para 13 funcionários atualmente -, mas o cardápio, a clientela e o espaço para a fabricação dos doces.

Leonardo Pereira inaugurou a Doceria do Leo em plena quarentena Crédito: Arquivo pessoal

Em janeiro, a Doceria do Leo terá sua nova fábrica em um espaço de 140 metros quadrados, quatro vezes maior do que o inicial. A loja também será ampliada, triplicando de tamanho. Pontos de apoio para delivery, que aumentarão o raio de entrega na Grande Vitória, também fazem parte dos planos para 2021, assim como o lançamento de salgados. "Tudo com muita qualidade, usando técnicas que aprendi quando trabalhei no Canadá, e com um estudo constante das redes sociais", afirma.

COZINHEIRA DE AFETO

Chef do Daju Bistrô, na Mata da Praia, Vitória, Júlia Faria foi uma das pioneiras do ES na cozinha afetiva. O isolamento gerado pela pandemia fez com que a busca por pratos com esse conceito, também conhecido como comfort food, disparasse no delivery. Logo, as entregas do Daju, que até 2019 eram restritas à vizinhança, cresceram 90% em 2020.

Júlia Faria, do Daju Bistrô: linha de produtos congelados é novidade para 2021 Crédito: Arquivo pessoal

"Sempre tivemos um cuidado especial com a apresentação dos pratos nas embalagens para que os clientes não deixassem de se sentir abraçados", explica a chef, que anuncia três novidades no Daju: uma nova logomarca, uma linha própria de pratos congelados e a reforma do bistrô, que começa agora em janeiro. "Adquirimos o ponto ao lado e vamos ampliar, com previsão de reabrir a casa em fevereiro, totalmente repaginada".

REFERÊNCIA EM CHARCUTARIA ARTESANAL

De origem norte-americana, o chef Duaine Clements é hoje um dos mais influentes representantes da gastronomia capixaba. Seu trabalho no restaurante Quinta dos Manacás, em São José do Alto Viçosa, Venda Nova, é reconhecido nacionalmente como exemplo de sustentabilidade, com reutilização, reciclagem e compostagem de seus resíduos.

Chef do Quinta dos Manacás, Duaine Clements abrirá loja da charcutaria Novo Imigrante Crédito: Bruno Lopes

Adepto da charcutaria, Duaine ampliou a presença de sua linha de embutidos e conservas artesanais, a Novo Imigrante, na Grande Vitória, estreando em novos pontos de venda e realizando entregas semanais para o consumidor final. "Com a pandemia, precisei me estruturar para atender clientes em casa. Também aproveitei para inscrever um dos produtos em um concurso, para saber se estava bom mesmo", conta.

A inscrição rendeu ao salame Finocchiona da Novo Imigrante o segundo lugar no Prêmio Brasil Artesanal 2020 - Charcutaria, um importante reconhecimento para os produtores dos melhores salames artesanais do país. Duaine garante que, muito em breve, a iguaria premiada e todas as outras da marca serão vendidas em uma loja própria, que já está pronta no Quinta dos Manacás.

CONFEITEIRA DE EMOÇÕES

Antenada, criativa e inquieta são adjetivos que cabem à chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil. Em anos anteriores, ela nunca deixou de abastecer sua loja com novidades. Mas em 2020, certamente o mais desafiador de todos, bateu recorde de lançamentos, apostando nos doces como presentes para aproximar, entreter, surpreender e emocionar.

Flavia Gama vai abrir um novo espaço em 2021, a Casa Chocolateria, em Santa Lúcia Crédito: Arquivo pessoal

Festa na caixa, minibolos de aniversário, pocket party, kits para fazer brigadeiro, sobremesas autorais montadas em peças exclusivas que o cliente leva para casa, kit de Dia dos Avós entregue ao som de serenata e com cartinha dos netos escrita a mão...e para 2021 tem muito mais.