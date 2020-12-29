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Culinária

De pizza de frigideira a empadão, 5 receitas que bombaram em 2020

Reunimos as receitas mais acessadas em A Gazeta durante este ano. Se você perdeu alguma, aproveite para conferir a lista e colocar a mão na massa!

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 13:20
Em 2020, muita gente foi para a cozinha pela primeira vez e descobriu que botar a mão na massa pode ser muito prazeroso. O pão caseiro foi a estrela da quarentena, mas aqui em A Gazeta também bombaram receitas de pizza, de sorvete, de empadão, de torta de pão e até de salada! Selecionamos as cinco mais acessadas no site este ano para você relembrar ou, se perdeu alguma, aproveitar. Bom apetite!

EMPADÃO DE FRANGO

A receita que bateu recorde de acessos em A Gazeta este ano é do tipo "pá-pou". Com uma massa que fica pronta em menos de 15 minutos, esta pizza é perfeita para o lanche nas férias com a criançada. Clique aqui para conferir.  
A torta salgada de pão de forma com recheio cremoso de frango é uma sugestão da apresentadora Ana Maria Braga e combina com diversas ocasiões. Não há quem resista! Clique aqui para conferir.
Sorvete e queijo juntos em uma receita super fácil de sobremesa para servir com geleia de frutas vermelhas ou goiabada. Gostou da ideia? Clique aqui para conferir.
Pera, maçã, uva verde, cenoura, alface, creme de ricota e queijo gorgonzola são os ingredientes desta receita para servir gelada nos dias de calor intenso. Clique aqui para conferir. 
Com recheio cremoso, molhadinho e farto, este empadão fica uma delícia servido quente ou frio. Não viu a receita ainda e animou de fazer em casa? Clique aqui para conferir. 
Veja mais em leia.ag/receitas.

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