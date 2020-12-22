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Almoço e jantar

Confira restaurantes abertos e com delivery no réveillon

Quer saber onde comer no feriado? Reunimos mais de 30 locais em Vitória, Vila Velha e Serra com atendimento nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 19:02

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 19:02

Moqueca de pirarucu do Espaço Maria Mariana
Moqueca de pirarucu do Espaço Maria Mariana, em Manguinhos Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação
Nos feriados de fim de ano, muitos restaurantes entram em recesso ou não funcionam nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Mas quem precisará comer fora de casa nesses dias terá algumas opções para almoço e jantar, tanto presencial como por delivery. Na lista que trazemos abaixo estão mais de 30 endereços da Grande Vitória e seus horários de atendimento no feriado*. 
*Os horários divulgados pelos restaurantes nesta reportagem podem sofrer alterações a qualquer momento. Sugerimos que confirme com o local escolhido antes de sair de casa.

RESTAURANTES E DOCERIAS EM VITÓRIA

  • Aloha Restaurante - Cozinha variada. 31/12, das 11h às 16h. 1/01, das 16h às 22h. Av. Des. Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia. Também na Praia do Canto. (27) 3026-1885.
  • Alas Restaurante - Cozinha grega mediterrânea. 31/12, das 12h às 18h. 1/01, das 12h às 22h. Rua da Grécia, 228, Santa Luiza. (27) 3071-2495. 
  • Bendito Bistrô - Cozinha variada. 31/12, a partir das 19h. 1/01, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lirio, 8, Praia do Canto. (27) 3024-0022.
  • Chocolateria Brasil - Doceria, cafeteria e gelateria. 31/12, das 11h às 17h30. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto. (27) 3322-7783. Possui delivery.
Carne de Onça do bar e restaurante Dona Raposa, em Jardim da Penha
Carne de Onça: versão brasileira do steak tartare é destaque no Dona Raposa Crédito: Amanda Guimarães
  • Don Camaleone - Pizza e cozinha variada. 1/01, a partir das 18h. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto. (27) 3225-2995. Possui delivery.
  • Dona Raposa - Gastrobar. 1/01, a partir das 18h. Rua Comissário Octávio Queiroz, 116, Jardim da Penha. (27) 99935-7556. Possui delivery.
  • Don Pedro Café e Bistrô - Cozinha variada. 31/12, das 11h às 18h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto. (27) 99275-0259. Possui delivery.
  • Do Papa Gourmet - Cozinha variada. 31/12, das 11h30 às 15h30. Praça do Papa, Enseada do Suá. (27) 3100-2458. Possui delivery.
  • Empório Joaquim - Delicatéssen e bistrô. 31/12, das 9h às 18h (empório) e bistrô até 17h. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto. (27) 99299-3717. Possui delivery.  
Bife à parmegiana do Noz Comida Afetiva
Bife à parmegiana do Noz, em Vitória Crédito: Tatiana Pezzin/Divulgação
  • Casa Suá - Cozinha brasileira. 31/12, das 11h às 16h. Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, loja 12, Enseada do Suá. (27) 3029-0969.
  • Enseada Geraldinho - Cozinha capixaba. 31/12 e 1/01, das 11h às 17h. Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto. (27) 3324-6360. Possui delivery.
  • Johnny Rockets - Hambúrguer. 31/12, das 10h às 19h. 1/01, das 11h às 16h. Shopping Vitória. Enseada do Suá. (27) 99633-0404.
  • Noz - Cozinha brasileira. 31/12, das 11h30 às 14h30. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha. (27) 99701-6929. Possui delivery.
Fraldinha na brasa do O Quintal Parilla Bar, em Vitória
Fraldinha na brasa d'O Quintal Parilla Bar, em Vitória Crédito: Fabrício Sthel/Divulgação
  • Outback Steakhouse - Cozinha variada. 31/12, das 12h às 16h (delivery a partir das 11h). Shopping Vitória, Enseada do Suá. (27) 3235-7253. Também em Vila Velha.
  • Oriundi - Cozinha italiana. 31/12, das 11h30 às 15h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia. (27) 3227-6989. Possui delivery.
  • O Quintal Parrilla Bar -  Carnes na parrilha. 31/12, das 11h às 16h. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto. (27) 3024-1340. Possui delivery.
  • Papaguth - Cozinha capixaba. 31/12, das 11h30 às 15h30. Praça do Papa, Enseada do Suá. (27) 3225-5773.
  • Pirão Restaurante - Cozinha capixaba. 31/12, das 11h às 16h. Rua Joaquim Lirio, 753, Praia do Canto. (27) 3227-1165. Possui delivery.
  • Rancho Beliskão - Cozinha variada. 31/12, das 11h às 16h50. 1/01, a partir das 11h. Rua José Celso Claudio, 134, Jardim Camburi. (27) 3337-0800. Possui delivery. 
  • Salsa Pizzaria - Pizza e cozinha variada. 31/12, das 12h às 16h. 1/01, das 17h às 22h. Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto. (27) 3019-6677. Possui delivery.
Polvo com batatas do restaurante Wine Garden, em Vitória
Polvo com batatas do restaurante Wine Garden, em Vitória Crédito: Wine Garden/Instagram
  • Salsa Self-service - Cozinha variada. 31/12, das 11h30 às 14h30. Rua Madeira de Freitas, 76, Praia do Canto. (27) 3315-7511. Possui delivery.
  • Spaghetti - Cozinha italiana. 31/12, das 12h às 15h. Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira. (27) 3324-8866. Também em Vila Velha. Possui delivery.
  • Wine Garden - Bar de vinhos e bistrô de cozinha variada. 31/12, das 12h às 16h. 1/01, das 12h às 16h e a partir das 18h. Rua Joaquim Lirio, 240, loja 3, Praia do Canto. (27) 99986-6041. Possui delivery.

RESTAURANTES EM VILA VELHA E SERRA

  • Atlântica (Itaparica) - Cozinha capixaba. 31/12 e 1/01, das 11h às 17h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 50, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3141-2341. Possui delivery
  • Brincando com Fogo Restaurante - Cozinha internacional. 31/12, das 11h às 16h. 1/01, a partir das 18h. Av. da Praia, 410, loja 8, Praia de Itaparica. (27) 99522-8796
  • Cabana do Luiz - Pizza e cozinha capixaba. 1/01, a partir das 11h. Av. Abdo Saad, 2003, Jacaraípe, Serra. Possui delivery.
Hambúrguer Dua Lipa da lanchonete Pop Burger
Hambúrguer Dua Lipa da lanchonete Pop Burger, na Serra Crédito: Bruno Coelho
  • Caranguejo do Assis - Cozinha capixaba. 31/12, das 11h às 18h. 1/01, a partir das 11h. Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. Possui delivery.
  • Don Aguilar - Cozinha variada. 1/01, a partir das 18h30. Rua Rio Branco, 8, Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3072-1649. Possui delivery.
  • Enseada de Manguinhos - Cozinha capixaba. 31/12 e 1/01, das 10h às 22h. Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413. Possui delivery.
Peroá frito e acompanhamentos do bar Petiscos das Meninas, na Serra
Peroá frito e acompanhamentos do bar Petisco das Meninas, na Serra Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
  • Espaço Maria Mariana - Cozinha capixaba. 31/12 e 1/01, das 10h às 17h. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
  • Gelato Arte - Gelateria. 31/12, das 12h às 18h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636. Possui delivery.
  • Petisco das Meninas - Cozinha variada. 1/01, a partir das 18h. Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99998-3223. Possui delivery.
O polvo é pop, entradas e pratos do queridinho da vez
Risoto negro de polvo do Ugo Restaurante, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
  • Pop Burger - Hambúrguer. 1/01, a partir das 18h30. Av. Braúna, s/n, Colina de Laranjeiras, Serra. Também em Serra Dourada II. Possui delivery.
  • Timoneiro - Cozinha capixaba. 31/12, das 11h30 às 17h30. 1/01, das 11h30 às 21h. Av. Antônio Gil Veloso, 192, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-4266.
  • Ugo Restaurante - Cozinha contemporânea. 31/12, das 12h às 16h. Av. Hugo Musso, 739, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99261-6714.

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