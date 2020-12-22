Confira restaurantes abertos e com delivery no réveillon

Nos feriados de fim de ano, muitos restaurantes entram em recesso ou não funcionam nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Mas quem precisará comer fora de casa nesses dias terá algumas opções para almoço e jantar, tanto presencial como por delivery. Na lista que trazemos abaixo estão mais de 30 endereços da Grande Vitória e seus horários de atendimento no feriado*.