Confira uma receita especial de pernil para o ano-novo

Uma receita muito presente nas ceias de fim de ano é a de pernil de porco assado, com seus diversos estilos de tempero e de acompanhamento. Para o jantar da virada, escolhemos uma sugestão do churrasqueiro José Almiro de Morais que fica pronta em cinco horas mas vale a espera. Bora conferir?
PERNIL ESPECIAL DE ANO-NOVO
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 5 horas
Execução: média
Tempo de preparo: 5 horas
Execução: média
- INGREDIENTES:
- Pernil suíno de 6kg
- Pimenta-do-reino
- Sal grosso ou entrefino (sal parrilheiro)
- Páprica (doce ou picante)
- Cominho
- Cebola em pó
- Lemon pepper
- Alho picado
- Alecrim
- Pimenta-caiena
- 10 dentes de alho descascados
- Azeite
- 1 abacaxi
- Batatas a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Faça vários furos na peça de pernil para o tempero penetrar.
- Coloque os dentes de alho dentro dos buracos feitos no pernil.
- Prepare o tempero seco (dry rub) misturando pimenta-do-reino, sal, páprica, cominho, cebola em pó, lemon pepper, alho, alecrim e pimenta-caiena.
- Coloque esse tempero dentro dos buracos do pernil preenchendo os espaços.
- Misture o azeite ao restante do tempero e passe por toda a extensão do pernil.
- Corte rodelas grossas de abacaxi, com casca mesmo, e forre a forma com elas. Em seguida, coloque o pernil por cima.
- Adicione quantas batatas inteiras desejar (com ou sem casca) e leve ao forno a 160ºC por duas horas.
- Após esse tempo, vire o pernil e deixe assar por mais duas horas.