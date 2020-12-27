AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Suculento

Confira uma receita especial de pernil para o ano-novo

O corte suíno é um clássico de fim de ano e nesta versão do churrasqueiro José Almiro de Morais vai ao forno com abacaxi e batata

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 06:01
Pernil de Ano-Novo
Pernil sugerido para a ceia da virada rende em média 12 porções Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Uma receita muito presente nas ceias de fim de ano é a de pernil de porco assado, com seus diversos estilos de tempero e de acompanhamento. Para o jantar da virada, escolhemos uma sugestão do churrasqueiro José Almiro de Morais que fica pronta em cinco horas mas vale a espera. Bora conferir?

PERNIL ESPECIAL DE ANO-NOVO

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 5 horas
Execução: média
  • INGREDIENTES:
  • Pernil suíno de 6kg
  • Pimenta-do-reino
  • Sal grosso ou entrefino (sal parrilheiro)
  • Páprica (doce ou picante)
  • Cominho
  • Cebola em pó
  • Lemon pepper
  • Alho picado
  • Alecrim
  • Pimenta-caiena
  • 10 dentes de alho descascados
  • Azeite
  • 1 abacaxi
  • Batatas a gosto
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Faça vários furos na peça de pernil para o tempero penetrar.
  2. Coloque os dentes de alho dentro dos buracos feitos no pernil. 
  3. Prepare o tempero seco (dry rub) misturando pimenta-do-reino, sal, páprica, cominho, cebola em pó, lemon pepper, alho, alecrim e pimenta-caiena. 
  4. Coloque esse tempero dentro dos buracos do pernil preenchendo os espaços. 
  5. Misture o azeite ao restante do tempero e passe por toda a extensão do pernil. 
  6. Corte rodelas grossas de abacaxi, com casca mesmo, e forre a forma com elas. Em seguida, coloque o pernil por cima. 
  7. Adicione quantas batatas inteiras desejar (com ou sem casca) e leve ao forno a 160ºC por duas horas.
  8. Após esse tempo, vire o pernil e deixe assar por mais duas horas.

Veja Também

Veja como aproveitar sobras de bacalhau, lombo, tender e frango

Aprenda a preparar lombo suíno com abacaxi para servir na ceia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quatro adolescentes confessaram a autoria do crime em depoimento prestado na segunda-feira (20)
Adolescentes confessam incêndio que destruiu veículos em São Mateus
Imagem de destaque
Força muscular: entenda a importância dela para a saúde dos idosos
Imagem de destaque
6 benefícios do mel para a saúde e como consumi-lo com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados