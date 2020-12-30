4 receitas para um almoço especial no primeiro dia de 2021

Peixe assado, arroz de açafrão, salada mediterrânea e repolho: almoço de ano-novo Crédito: Bia Brunow

Confesso que nunca fui apegada às tradições e superstições de fim de ano. No máximo, roupas claras e uma flor no mar depois da meia-noite. Mas, depois desse ano de 2020, a vontade que eu tenho é de convocar todas as entidades, cores, tradições, crenças, simpatias e o que mais puder para atrair vibrações positivas (e a vacina) para 2021.

Na minha cozinha, por exemplo, além de cumprir todo o protocolo tradicional para a ceia da virada, decidi propor uma nova tradição: nada de entrar no primeiro dia do ano remexendo as sobras da ceia do dia anterior. O primeiro dia de ano-novo na minha casa vai entrar como eu desejo que seja 2021: colorido, diverso, bonito, saudável e farto.

Minha nova tradição consiste em acordar no dia 1º e buscar os ingredientes mais frescos que puder para preparar um almoço delicioso. O meu planejamento inclui peixe fresco, feito bem devagar, na brasa da churrasqueira. Além disso, um arroz crocante com legumes, castanhas e açafrão-da-terra, para atrair bastante saúde.

Acompanham ainda repolho refogado e salada mediterrânea com pão árabe torrado. O almoço lá em casa vai ser para muito poucos, mas, compartilhando as receitas e as tradições, acabo encurtando a distância das outras pessoas que eu amo. Então, bora pra cozinha?

As receitas servem 4 pessoas

Tempo de preparo: 1h30min

Dificuldade: média



PEIXE ASSADO

Na churrasqueira, o peixe deve ser assado em brasa para que não resseque Crédito: Bia Brunow

INGREDIENTES:

1 peixe inteiro eviscerado de aproximadamente 2,5 kg. O peixe deve estar fresco, de preferência com as escamas preservadas. Eu usei uma cioba, mas também indico dentão, papa-terra, robalo, olho-de-cão, entre outros. Pergunte ao seu peixeiro o mais fresco do dia. Se preferir usar o forno, asse o peixe a 180ºC por 20 minutos de cada lado.



Sal grosso



Rodelas de limão



Ramos de tomilho e alecrim



200g de manteiga



1 cebola média em cubos



Raspas e suco de limão siciliano

MODO DE PREPARO: Passe o sal grosso na pele e nas cavidades do peixe. Recheie a barriga com rodelas de limão e alguns ramos de ervas. Em uma grelha para peixes, faça uma cama com rodelas de limão e disponha o pescado. Para que o peixe não resseque, é importante que a churrasqueira esteja em brasa, e não em fogo alto. Se estiver muito alto, deixe a grelha na parte mais elevada, sem contato direto com o fogo. Um peixe de 2,5 kg leva, em média, de 20 a 30 minutos de cada lado para ficar no ponto. Enquanto o peixe assa, derreta a manteiga em uma panela, acrescente a cebola em cubos, um pouco das ervas e as raspas de limão e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Desligue, acrescente o suco de limão e você terá um molho perfeito para regar o peixe.

Com o peixe no ponto, corte a pele (ela deve estar crocante por conta das escamas) e regue a carne com o molho de manteiga.



ARROZ CROCANTE DE AÇAFRÃO-DA-TERRA COM LEGUMES E AMÊNDOA

Para finalizar o arroz, uma dica é fritar um punhado de macarrão cabelo de anjo Crédito: Bia Brunow

INGREDIENTES:

2 xícaras de arroz parboilizado

1 colher (sopa) de açafrão-da-terra (cúrcuma)



1 pimentão vermelho cortado em cubos



1 pimentão amarelo cortado em cubos



1 cebola grande cortada em cubos



3 dentes de alho picados



Um punhado de macarrão cabelo de anjo quebrado com as mãos



½ xícara de amêndoa com pele



½ xícara de damascos secos cortados em cubos



4 colheres (sopa) de vinho branco seco

MODO DE PREPARO: Em uma panela, junte um fio de azeite, um pouco de açafrão e refogue o arroz parboilizado. Acrescente água, tempere com sal e cozinhe de acordo com as instruções da embalagem. Em uma frigideira grande, coloque azeite, açafrão, e doure a cebola e o alho. Junte as amêndoas, os pimentões e o damasco e deixe refogar bem. Regue com um pouco de vinho branco e deixe evaporar. Junte o arroz e acerte o tempero.

Em uma frigideira pequena, deixe esquentar um pouco de azeite ou de óleo vegetal. Frite o macarrão cru até dourar e finalize o arroz com ele.



REPOLHO REFOGADO

O repolho pode ser finalizado com vinagre de Jerez, de maçã ou de vinho tinto Crédito: Bia Brunow

INGREDIENTES:

1 repolho roxo médio cortado em fatias finas

4 dentes de alho picados



Azeite e sal



1 colher (chá) de pápricas doce, picante e defumada misturadas



4 colheres (sopa) de vinagre de Jerez (que pode ser substituído por suco de limão ou vinagre de maçã ou de vinho tinto)



MODO DE PREPARO: Em uma panela, esquente o azeite e acrescente as pápricas para liberarem sabor. Junte o alho para dourar e acrescente o repolho. Refogue até amolecer um pouco. Tempere com sal e finalize com o vinagre de Jerez para um toque de acidez.

SALADA MEDITERRÂNEA COM PÃO ÁRABE TORRADO

INGREDIENTES:

1 pepino grande cortado em meia lua

4 tomates cortados em cubos grandes



1 cebola pequena cortada em fatias finas



10 azeitonas pretas sem caroço



1 colher (sopa) de orégano fresco



1 colher (chá) de mostarda dijon



3 colheres (sopa) de vinagre de Jerez ou de maçã



Sal, pimenta-do-reino e azeite



Queijo de cabra a gosto

4 pães árabes grandes

MODO DE PREPARO: Fatie em triângulos os pães, tempere com sal grosso e azeite e coloque no forno até dourar. Em um potinho, junte mostarda, vinagre, sal e pimenta-do-reino a gosto e misture bem. Complete com azeite extravirgem e misture até obter um molho homogêneo. Misture todos os ingredientes da salada, regue com o molho e sirva com o pão árabe torrado por cima.