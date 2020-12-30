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Cozinha intuitiva da Bia

4 receitas para um almoço especial no primeiro dia de 2021

Nossa colunista ensina a preparar peixe assado, arroz crocante de açafrão, repolho refogado e salada mediterrânea para começar o ano com boas vibrações

Públicado em 

30 dez 2020 às 06:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Peixe na brasa, arroz de açafrão, salada mediterrânea e repolho refogado, receita da chef Bia Brunow
Peixe assado, arroz de açafrão, salada mediterrânea e repolho: almoço de ano-novo Crédito: Bia Brunow
Confesso que nunca fui apegada às tradições e superstições de fim de ano. No máximo, roupas claras e uma flor no mar depois da meia-noite. Mas, depois desse ano de 2020, a vontade que eu tenho é de convocar todas as entidades, cores, tradições, crenças, simpatias e o que mais puder para atrair vibrações positivas (e a vacina) para 2021.
Na minha cozinha, por exemplo, além de cumprir todo o protocolo tradicional para a ceia da virada, decidi propor uma nova tradição: nada de entrar no primeiro dia do ano remexendo as sobras da ceia do dia anterior. O primeiro dia de ano-novo na minha casa vai entrar como eu desejo que seja 2021: colorido, diverso, bonito, saudável e farto.

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Minha nova tradição consiste em acordar no dia 1º e buscar os ingredientes mais frescos que puder para preparar um almoço delicioso. O meu planejamento inclui peixe fresco, feito bem devagar, na brasa da churrasqueira. Além disso, um arroz crocante com legumes, castanhas e açafrão-da-terra, para atrair bastante saúde.
Acompanham ainda repolho refogado e salada mediterrânea com pão árabe torrado. O almoço lá em casa vai ser para muito poucos, mas, compartilhando as receitas e as tradições, acabo encurtando a distância das outras pessoas que eu amo. Então, bora pra cozinha?
As receitas servem 4 pessoas
Tempo de preparo: 1h30min
Dificuldade: média

PEIXE ASSADO 

Peixe na brasa, por Bia Brunow
Na churrasqueira, o peixe deve ser assado em brasa para que não resseque Crédito: Bia Brunow
  • INGREDIENTES:
  • 1 peixe inteiro eviscerado de aproximadamente 2,5 kg. O peixe deve estar fresco, de preferência com as escamas preservadas. Eu usei uma cioba, mas também indico dentão, papa-terra, robalo, olho-de-cão, entre outros. Pergunte ao seu peixeiro o mais fresco do dia. Se preferir usar o forno, asse o peixe a 180ºC por 20 minutos de cada lado.
  • Sal grosso
  • Rodelas de limão
  • Ramos de tomilho e alecrim
  • 200g de manteiga
  • 1 cebola média em cubos
  • Raspas e suco de limão siciliano
  • MODO DE PREPARO:
  1. Passe o sal grosso na pele e nas cavidades do peixe. 
  2. Recheie a barriga com rodelas de limão e alguns ramos de ervas. 
  3. Em uma grelha para peixes, faça uma cama com rodelas de limão e disponha o pescado. Para que o peixe não resseque, é importante que a churrasqueira esteja em brasa, e não em fogo alto. Se estiver muito alto, deixe a grelha na parte mais elevada, sem contato direto com o fogo. Um peixe de 2,5 kg leva, em média, de 20 a 30 minutos de cada lado para ficar no ponto.
  4. Enquanto o peixe assa, derreta a manteiga em uma panela, acrescente a cebola em cubos, um pouco das ervas e as raspas de limão e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos. 
  5. Desligue, acrescente o suco de limão e você terá um molho perfeito para regar o peixe.
  6. Com o peixe no ponto, corte a pele (ela deve estar crocante por conta das escamas) e regue a carne com o molho de manteiga.

ARROZ CROCANTE DE AÇAFRÃO-DA-TERRA COM LEGUMES E AMÊNDOA

Preparo de arroz de açafrão, por Bia Brunow
Para finalizar o arroz, uma dica é fritar um punhado de macarrão cabelo de anjo Crédito: Bia Brunow
  • INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras de arroz parboilizado
  • 1 colher (sopa) de açafrão-da-terra (cúrcuma)
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 pimentão amarelo cortado em cubos
  • 1 cebola grande cortada em cubos
  • 3 dentes de alho picados
  • Um punhado de macarrão cabelo de anjo quebrado com as mãos
  • ½ xícara de amêndoa com pele
  • ½ xícara de damascos secos cortados em cubos
  • 4 colheres (sopa) de vinho branco seco
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, junte um fio de azeite, um pouco de açafrão e refogue o arroz parboilizado. Acrescente água, tempere com sal e cozinhe de acordo com as instruções da embalagem.
  2. Em uma frigideira grande, coloque azeite, açafrão, e doure a cebola e o alho. Junte as amêndoas, os pimentões e o damasco e deixe refogar bem. Regue com um pouco de vinho branco e deixe evaporar. 
  3. Junte o arroz e acerte o tempero.
  4. Em uma frigideira pequena, deixe esquentar um pouco de azeite ou de óleo vegetal. 
  5. Frite o macarrão cru até dourar e finalize o arroz com ele.

REPOLHO REFOGADO 

Repolho refogado e finalizado com vinagre de Jerez pela chef Bia Brunow
O repolho pode ser finalizado com vinagre de Jerez, de maçã ou de vinho tinto Crédito: Bia Brunow
  • INGREDIENTES: 
  • 1 repolho roxo médio cortado em fatias finas
  • 4 dentes de alho picados
  • Azeite e sal
  • 1 colher (chá) de pápricas doce, picante e defumada misturadas
  • 4 colheres (sopa) de vinagre de Jerez (que pode ser substituído por suco de limão ou vinagre de maçã ou de vinho tinto)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, esquente o azeite e acrescente as pápricas para liberarem sabor. 
  2. Junte o alho para dourar e acrescente o repolho. 
  3. Refogue até amolecer um pouco. 
  4. Tempere com sal e finalize com o vinagre de Jerez para um toque de acidez.

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SALADA MEDITERRÂNEA COM PÃO ÁRABE TORRADO

  • INGREDIENTES: 
  • 1 pepino grande cortado em meia lua
  • 4 tomates cortados em cubos grandes
  • 1 cebola pequena cortada em fatias finas
  • 10 azeitonas pretas sem caroço
  • 1 colher (sopa) de orégano fresco
  • 1 colher (chá) de mostarda dijon
  • 3 colheres (sopa) de vinagre de Jerez ou de maçã
  • Sal, pimenta-do-reino e azeite
  • Queijo de cabra a gosto
  • 4 pães árabes grandes
  • MODO DE PREPARO:
  1. Fatie em triângulos os pães, tempere com sal grosso e azeite e coloque no forno até dourar. 
  2. Em um potinho, junte mostarda, vinagre, sal e pimenta-do-reino a gosto e misture bem. 
  3. Complete com azeite extravirgem e misture até obter um molho homogêneo. 
  4. Misture todos os ingredientes da salada, regue com o molho e sirva com o pão árabe torrado por cima.
Acompanhe a colunista também no Instagram ou clique aqui para ler as colunas anteriores.

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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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