Réveillon: 10 espumantes de até R$ 40 para brindar na virada

Mais um ano chega ao fim e a bebida oficial do réveillon entra em cena: o espumante, ou para brindes sofisticados, o champanhe, produzido exclusivamente na região francesa de Champagne e vendido aqui por algumas centenas de reais. Se você busca algo mais em conta e ainda não decidiu com qual borbulhante vai passar a virada, prepare a taça para uma das 10 opções abaixo.