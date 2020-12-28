Réveillon: 10 espumantes de até R$ 40 para brindar na virada

Mais um ano chega ao fim e a bebida oficial do réveillon entra em cena: o espumante, ou para brindes sofisticados, o champanhe, produzido exclusivamente na região francesa de Champagne e vendido aqui por algumas centenas de reais. Se você busca algo mais em conta e ainda não decidiu com qual borbulhante vai passar a virada, prepare a taça para uma das 10 opções abaixo.
A lista reúne vinhos brut, rosé e demi-sec que custam no máximo R$ 40 a garrafa e estão à venda em adegas e supermercados da Grande Vitória. Os endereços das lojas consultadas você encontra no final desta matéria. Tintim!
- 1 - BARON DE TOULOUSE BRUT - Espanha/R$ 39,90 na Lauwines. Espumante espanhol feito com as uvas Airén, Verdejo e Vignon Blanc, tem aromas cítricos que lembram laranja lima fresca e limão, com um toque floral. Pode ser harmonizado com aperitivos, entradas, peixes e até mesmo com sobremesas.
- 2 - CUVÉE ELIT BRUT - Brasil/R$ 39,90 na Wine Spot. Produzido na Serra Gaúcha, é um espumante de 50% Chardonnay e 50% Pinot Noir com boa cremosidade, que acompanha bem peixes assados e grelhados, aves grelhadas e lombo de porco.
- 3 - CASA PERINI AQUARELA - Brasil/R$ 39,99* no Extraplus. Este espumante nacional rosé é elegante, fresco e delicado, com toque floral e de frutas secas. Ótimo para acompanhar aperitivos, tortas de frutas, torradas com geleias e sobremesas à base de creme. *Valor promocional até 5/01/21.
- 4 - CUVÉE LAURENT BRUT - França/R$ 39,90 no Carone. Espumante rico em aroma de limão e pêssego, com grande frescor. Ideal para harmonizar com pratos à base de ave típicos da ceia e com frutas secas.
- 5 - DONA DOMINGA BRUT - Chile/R$ 35,90, no Extraplus. Espumante 100% Chardonnay com aromas de maçã verde e pera, boa acidez e refrescância. Ótima companhia para ceviches e preparações com frutos do mar frescos.
- 6 - LUNAR PERFETTO BRUT ROSÉ - Brasil/R$ 24,90 no Extrabom. Produzido na Serra Gaúcha, é um blend de Pinot Noir e Chardonnay com aromas de frutas vermelhas e toque floral. Vai bem com pratos orientais, risotos de crustáceos e queijos moles.
- 7 - PONTO NERO CELEBRATION - Brasil/R$ 40, no Empório São Bento. Elaborado no Vale dos Vinhedos/RS com a uva Glera, mundialmente conhecida como Prosecco, contém aromas de pomelo, lima e flores brancas. Combina com petiscos, pescados e mix de folhas verdes.
- 8 - OMNIUM BRUT - Argentina/R$ 29,90 no Carone. Espumante produzido com uvas Chardonnay (50%) e Sémillon (50%) da região de Luján de Cuyo, em Mendoza, combina bem com peixes e frutos do mar, em especial ceviche, tiradito de peixe, sushi e lula recheada.
- 9 - RIO SOL BRUT - Brasil/R$ 35,90 no São José. Elaborado com uvas Shiraz cultivadas no Vale do São Francisco/BA, o espumante traz aromas de flores brancas combinadas a frutas tropicais e cítricas. Harmonização ideal com entradas, saladas, carnes brancas grelhadas e queijos leves.
- 10 - SALTON CLASSIC DEMI-SEC - Brasil/R$ 22,90 no Extrabom. Espumante adocicado, cremoso e refrescante com notas florais, cítricas e de frutas brancas, como pêssego e pera. Boa combinação para saladas, aperitivos e sobremesas.
LOJAS CONSULTADAS:
Supermercados Carone - Lojas na Grande Vitória. Mais informações em www.carone.com.br.
Empório São Bento - Av. Abdo Saad, 1920, Loja 2, Jacaraípe, Serra. (27) 3079-1969.
Extrabom Supermercados - Lojas na Grande Vitória. Mais informações em www.extrabom.com.br.
Supermercados Extraplus - Lojas em Vitória e Vila Velha. Mais informações em www.extraplus.com.br.
Lauwines - Av. Antônio de Almeida Filho, 1008, Ed. Nápoles, loja 11, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99708-2619.
São José Supermercados - Lojas na Grande Vitória. Mais informações em www.saojosesupermercados.com.br.
Wine Spot Adega - Shopping Vila Velha, Piso L2, Vila Velha. (27) 3533-2173.
Empório São Bento - Av. Abdo Saad, 1920, Loja 2, Jacaraípe, Serra. (27) 3079-1969.
Extrabom Supermercados - Lojas na Grande Vitória. Mais informações em www.extrabom.com.br.
Supermercados Extraplus - Lojas em Vitória e Vila Velha. Mais informações em www.extraplus.com.br.
Lauwines - Av. Antônio de Almeida Filho, 1008, Ed. Nápoles, loja 11, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99708-2619.
São José Supermercados - Lojas na Grande Vitória. Mais informações em www.saojosesupermercados.com.br.
Wine Spot Adega - Shopping Vila Velha, Piso L2, Vila Velha. (27) 3533-2173.