Saiba como fazer 3 drinques diferentes pra brindar na virada

Neste ano atípico, muita gente deve passar as festas de fim de ano em casa para se proteger e proteger a família do coronavírus. Até porque, a vacina está logo ali, no início de 2021. Assim esperamos. As grandes festas na praia foram suspensas no ES, o que não impede de comemorar em casa mesmo. É hora de improvisar e soltar a criatividade na decoração, nas ceias e também nas bebidas, que não podem faltar em um Réveillon de respeito.
A bartender Jeniffer Morosini (@morosinijenbartender), do restaurante Balthazar, entregou dicas de ouro pra quem vai preparar as bebidas em casa. As opções são bem saborosas e diferentes. Um com gim, outro com cachaça e um terceiro sem álcool, mas com muito sabor, pra agradar a todos os paladares. Jeniffer compartilho todos os truques do processo e ainda deu uns toques para deixar os drinques com sabor e apresentação profissional. Vale a pena tentar!
Confira todas as dicas no vídeo abaixo. Divirta-se na produção e experimente!