Saiba como fazer 3 drinques diferentes pra brindar na virada

A bartender Jeniffer Morosini (@morosinijenbartender), do restaurante Balthazar, entregou dicas de ouro pra quem vai preparar as bebidas em casa. As opções são bem saborosas e diferentes. Um com gim, outro com cachaça e um terceiro sem álcool, mas com muito sabor, pra agradar a todos os paladares. Jeniffer compartilho todos os truques do processo e ainda deu uns toques para deixar os drinques com sabor e apresentação profissional. Vale a pena tentar!