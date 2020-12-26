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Como Faz

Saiba como fazer 3 drinques diferentes pra brindar na virada

Vai ficar em casa na virada? Isso não te impede de fazer a festa. Aprenda a fazer seus próprios drinques pra curtir em família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 06:00

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 06:00

Novos drinques criativos em restaurantes do ES
Confira a receita e divirta-se brindando a chegada de um ano novinho em folha Crédito: Fernando Madeira
Neste ano atípico, muita gente deve passar as festas de fim de ano em casa  para se proteger e proteger a família do coronavírus. Até porque, a vacina está logo ali, no início de 2021. Assim esperamos. As grandes festas na praia foram suspensas no ES, o que não impede de comemorar em casa mesmo. É hora de  improvisar e soltar a criatividade na decoração, nas ceias e também nas bebidas, que não podem faltar em um Réveillon de respeito.
A bartender Jeniffer Morosini (@morosinijenbartender), do restaurante Balthazar, entregou dicas de ouro pra quem vai preparar as bebidas em casa. As opções são bem saborosas e diferentes. Um com gim, outro com cachaça e um terceiro sem álcool, mas com muito sabor, pra agradar a todos os paladares. Jeniffer compartilho todos os truques do processo e ainda deu uns toques para deixar os drinques com sabor e apresentação profissional.  Vale a pena tentar!
Confira todas as dicas no vídeo abaixo. Divirta-se na produção e experimente!

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