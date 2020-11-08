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Churrasqueadas

Galeto al primo canto: confira receita para arrasar no churrasco

Manjericão, salsinha, sálvia, alho, pimenta, vinho branco seco e noz moscada estão no tempero dessa famosa receita gaúcha

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 06:01
Galeto al primo canto preparado pelo churrasqueiro José Almiro no canal de receitas Churrasqueadas
Galeto al primo canto é um assado típico do Rio Grande do Sul Crédito: Canal Churrasqueadas/Divulgação
Quando o assunto é churrasco, os gaúchos são autoridade. No Rio Grande do Sul, uma das formas mais tradicionais de preparar frango na brasa é o galeto al primo canto, com suculência e tempero irresistíveis. O apresentador do "Churrasqueadas", José Almiro, ensina como fazer. Veja como é fácil:

GALETO AL PRIMO CANTO NA CHURRASQUEIRA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 90 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 2 galetos
  • Sal grosso
  • Manjericão picado
  • Salsinha picada
  • Sálvia picada
  • Pimenta-do-reino
  • Alho picado
  • Vinho branco seco
  • Noz moscada
  • MODO DE PREPARO:
  1. Tempere os galetos com sal grosso, manjericão, salsinha, sálvia, alho, pimenta-do-reino, vinho e noz moscada. 
  2. Misture tudo e deixe os galetos marinarem por duas horas.
  3. Coloque os galetos em espetos (com giro automático ou vire manualmente) e leve para a brasa para assar por 1 hora.
  4. Dica de acompanhamento: polenta.

ASSISTA AO VÍDEO DA RECEITA:

Veja mais em leia.ag/receitas.

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