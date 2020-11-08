Galeto al primo canto: confira receita para arrasar no churrasco

Quando o assunto é churrasco, os gaúchos são autoridade. No Rio Grande do Sul, uma das formas mais tradicionais de preparar frango na brasa é o galeto al primo canto, com suculência e tempero irresistíveis. O apresentador do "Churrasqueadas", José Almiro, ensina como fazer. Veja como é fácil:
GALETO AL PRIMO CANTO NA CHURRASQUEIRA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 90 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 90 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 galetos
- Sal grosso
- Manjericão picado
- Salsinha picada
- Sálvia picada
- Pimenta-do-reino
- Alho picado
- Vinho branco seco
- Noz moscada
- MODO DE PREPARO:
- Tempere os galetos com sal grosso, manjericão, salsinha, sálvia, alho, pimenta-do-reino, vinho e noz moscada.
- Misture tudo e deixe os galetos marinarem por duas horas.
- Coloque os galetos em espetos (com giro automático ou vire manualmente) e leve para a brasa para assar por 1 hora.
- Dica de acompanhamento: polenta.
ASSISTA AO VÍDEO DA RECEITA:
Veja mais em leia.ag/receitas.