Convento da Penha tem novos horários de missas; veja lista

Após ampliar o horário de funcionamento e o número de missas em janeiro e fevereiro, o Convento da Penha volta a realizar três celebrações por dia, a partir desta quarta-feira 2 de março, quando a Igreja também inicia o tempo da Quaresma. Aos sábados e domingos, serão cinco missas por dia. Veja os horários:
- Missas presenciais no Campinho:
- Segunda a sexta - 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais);
- Sábados - 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais), 17h e 19h;
- Domingos - 5h, 7h, 9h (também transmitida pelas redes sociais), 11h, 15h.
Conforme comunicado divulgado pelo Convento, as mudanças se devem à queda do número de visitantes e turistas que passam pelo ponto turístico, histórico e religioso situado em Vila Velha, principalmente após o fim do período de férias de início de ano.
“Nós, frades, ampliamos o atendimento aos turistas e romeiros que visitaram o Convento em grande número, especialmente no mês de janeiro. Como as pessoas vão retornando às suas cidades de origem, algumas missas ficam mais esvaziadas, por isso, a gente optou pelas mudanças”, explica o Guardião do Convento, Frei Djalmo Fuck.
Ainda segundo o religioso, os horários das missas são para todos ‘os gostos’, em várias opções. “Como são horários habituais, vamos conseguir atender aqueles devotos que já são de casa. Os turistas e peregrinos que vierem de longe para nos visitar, também poderão celebrar conosco as Missas, porque vamos ter três celebrações por dia e aos sábados e domingos, cinco Missas, ou seja, vamos dar possibilidade de flexibilidade de horário e dia para todos os públicos.”
Além disso, há uma tenda com capacidade para 600 pessoas, montada no Campinho do Convento, que ficará disponível até pelo menos a Festa da Penha, que começa em 17 de abril. Assim os fiéis podem participar das celebrações protegidos do sol ou da chuva.
No momento, não é possível realizar visitas à capela do santuário, que está fechada para obras de restauração e manutenção. Ela será reaberta ao público em abril.
Convento da Penha tem novos horários de missas
COMO FICA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DAS MISSAS NO CONVENTO
Portão de acesso ao Campinho
- Segunda a sexta - 6h às 17h;
- Sábados - 6h às 19h30;
- Domingos - 4h às 17h.
Vans de transporte
- Segunda a sexta - 6h às 17h30;
- Sábados - 6h às 20h30;
- Domingos - 4h30 às 17h30.
Missas presenciais no Campinho
- Segunda a sexta - 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais);
- Sábados - 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais), 17h e 19h;
- Domingos - 5h, 7h, 9h (também transmitida pelas redes sociais), 11h, 15h.
Confissões (sem necessidade de agendamento)
- Diariamente - 8h30 às 11h e 14h às 16h.
Visitas ao Santuário
- A Capela está fechada para obras de restauração e manutenção. Será reaberta ao público em abril.
Secretaria e Sala dos Milagres
- Diariamente - 8h às 17h.
Lanchonete
- Segunda a sábado - 8h às 16h;
- Domingos - 8h às 17h.
Capela de São Francisco
- Diariamente - 7h às 17h.