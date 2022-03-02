Convento da Penha tem novos horários de missas; veja lista

Missas presenciais no Campinho:



Segunda a sexta - 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais);



- 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais); Sábados - 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais), 17h e 19h;

- 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais), 17h e 19h; Domingos - 5h, 7h, 9h (também transmitida pelas redes sociais), 11h, 15h.

Conforme comunicado divulgado pelo Convento, as mudanças se devem à queda do número de visitantes e turistas que passam pelo ponto turístico, histórico e religioso situado em Vila Velha , principalmente após o fim do período de férias de início de ano.

Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

“Nós, frades, ampliamos o atendimento aos turistas e romeiros que visitaram o Convento em grande número, especialmente no mês de janeiro. Como as pessoas vão retornando às suas cidades de origem, algumas missas ficam mais esvaziadas, por isso, a gente optou pelas mudanças”, explica o Guardião do Convento, Frei Djalmo Fuck.

Ainda segundo o religioso, os horários das missas são para todos ‘os gostos’, em várias opções. “Como são horários habituais, vamos conseguir atender aqueles devotos que já são de casa. Os turistas e peregrinos que vierem de longe para nos visitar, também poderão celebrar conosco as Missas, porque vamos ter três celebrações por dia e aos sábados e domingos, cinco Missas, ou seja, vamos dar possibilidade de flexibilidade de horário e dia para todos os públicos.”

Além disso, há uma tenda com capacidade para 600 pessoas, montada no Campinho do Convento, que ficará disponível até pelo menos a Festa da Penha, que começa em 17 de abril. Assim os fiéis podem participar das celebrações protegidos do sol ou da chuva.

No momento, não é possível realizar visitas à capela do santuário, que está fechada para obras de restauração e manutenção. Ela será reaberta ao público em abril.



Your browser does not support the audio element. Convento da Penha tem novos horários de missas

COMO FICA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DAS MISSAS NO CONVENTO

Portão de acesso ao Campinho

Segunda a sexta - 6h às 17h;

Sábados - 6h às 19h30;

Domingos - 4h às 17h.

Vans de transporte

Segunda a sexta - 6h às 17h30;

Sábados - 6h às 20h30;

Domingos - 4h30 às 17h30.

Missas presenciais no Campinho

Segunda a sexta - 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais);



Sábados - 7h, 9h, 15h (também transmitida pelas redes sociais), 17h e 19h;

Domingos - 5h, 7h, 9h (também transmitida pelas redes sociais), 11h, 15h.

Confissões (sem necessidade de agendamento)

Diariamente - 8h30 às 11h e 14h às 16h.

Visitas ao Santuário

A Capela está fechada para obras de restauração e manutenção. Será reaberta ao público em abril.

Secretaria e Sala dos Milagres

Diariamente - 8h às 17h.

Lanchonete

Segunda a sábado - 8h às 16h;

Domingos - 8h às 17h.

Capela de São Francisco