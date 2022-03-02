Falta de água: Cesan explica demora no reabastecimento da Grande Vitória

Segundo a Cesan, reabastecimento de água em bairros da Grande Vitória deve voltar nesta quarta (2) Crédito: EBC

A população da Grande Vitória vive um momento de interrupções no fornecimento de água durante este verão. Paralisações no abastecimento em bairros de todos os municípios têm sido recorrentes durante o período mais quente do ano e uma das principais queixas de moradores é a demora no restabelecimento do serviço.

TV Gazeta, nesta quarta-feira (2), o diretor operacional da Em entrevista à repórter Anny Cometi, da, nesta quarta-feira (2), o diretor operacional da Cesan , Thiago Furtado, explicou que os constantes problemas no fornecimento de água, de fato, não é algo normal. Ele ponderou que, por ser um período de grande demanda do serviço, a população deve economizar.

"Isso não é normal. Realmente, situações pontuais, nas partes mais elevadas, podem acontecer. A gente está passando por um período no qual o consumo é muito elevado. A gente pede, nesse retorno do abastecimento, que deve acontecer hoje (2), que a população economize água. A parte baixa economizando, ajuda a restabelecer mais rápido o nosso sistema nas partes mais altas", disse.

Your browser does not support the video tag.

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta por uma moradora de São Pedro retrata a falta de água na região ainda nesta quarta-feira (2). Nas imagens, ela abre a torneira da pia da cozinha, mas nem uma gota de água cai. Veja:

Your browser does not support the video tag.

"Nessa segunda-feira (28), ocorreu um problema em uma de nossas estações de fornecimento de água, que foi uma falha de energia elétrica e, na sequência, foi necessário fazer a substituição de um equipamento elétrico. Essa substituição e o restabelecimento da energia foram feitos na própria segunda-feira, então foi normalizado o sistema", contou.

Com relação à falta de abastecimento, o governador Renato Casagrande, em um post no Twitter, alegou que o problema com relação ao fornecimento de energia da estação era de responsabilidade da EDP, e não da Cesan.

Vereadora, tivemos um problema de fornecimento de energia. O problema foi da EDP. Infelizmente sem energia a água não pode ser bombeada. Por isso alguns bairros estão sem água e a Cesan sendo criticada por um problema que ela não causou. A água está sendo restabelecida. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 1, 2022

Em nota, a EDP informou que enviou equipe para inspecionar a rede e constatou uma falha interna em um dos equipamentos que pertencem à Cesan, cujo reparo foi realizado pela mesma.

DEMORA NO RESTABELECIMENTO

O diretor operacional ressaltou, porém, que a estação afetada é muito grande e fornece água para Cariacica, Vila Velha e parte de Vitória. Por isso, segundo Thiago Furtado, o impacto gerado pela interrupção do abastecimento é muito grande.

"O abastecimento, para ser completamente normalizado, não é algo simples e rápido. Quando chega ao ponto de parar uma estação de tratamento, como foi o caso, de grande porte, uma estação que atende Cariacica, Vila Velha e parte de Vitória, gera um impacto muito grande. Com isso, as redes secam, as tubulações secam" Thiago Furtado - Diretor operacioal da Cesan

"O restabelecimento é muito lento, porque é necessário que toda a rede se encha de água, para que se pressurize essa rede e consiga atender os pontos mais altos da cidade", completou.