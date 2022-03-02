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Após problema elétrico

Falta de água: Cesan explica demora no reabastecimento da Grande Vitória

A companhia explicou que falta de água na semana de carnaval em bairros da Grande Vitória se deu por um problema elétrico em uma grande estação de tratamento que abastece a região
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 mar 2022 às 09:22

Publicado em 02 de Março de 2022 às 09:22

Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
Segundo a Cesan, reabastecimento de água em bairros da Grande Vitória deve voltar nesta quarta (2) Crédito: EBC
A população da Grande Vitória vive um momento de interrupções no fornecimento de água durante este verão. Paralisações no abastecimento em bairros de todos os municípios têm sido recorrentes durante o período mais quente do ano e uma das principais queixas de moradores é a demora no restabelecimento do serviço.
Em entrevista à repórter Anny Cometi, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (2), o diretor operacional da Cesan, Thiago Furtado, explicou que os constantes problemas no fornecimento de água, de fato, não é algo normal. Ele ponderou que, por ser um período de grande demanda do serviço, a população deve economizar.
"Isso não é normal. Realmente, situações pontuais, nas partes mais elevadas, podem acontecer. A gente está passando por um período no qual o consumo é muito elevado. A gente pede, nesse retorno do abastecimento, que deve acontecer hoje (2), que a população economize água. A parte baixa economizando, ajuda a restabelecer mais rápido o nosso sistema nas partes mais altas", disse.
O problema, porém, gera bastante revolta na população. Moradores da região de São Pedro, em Vitória, chegaram a protestar por conta da falta de água, que, segundo eles, acontece ao menos desde a última segunda-feira (28). No início da noite desta terça-feira (1), um grupo interditou parte da pista da Rodovia Serafim Derenzi com pneus, gritando "queremos água" durante o ato.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta por uma moradora de São Pedro retrata a falta de água na região ainda nesta quarta-feira (2). Nas imagens, ela abre a torneira da pia da cozinha, mas nem uma gota de água cai. Veja:
Thiago Furtado explicou que a falta de abastecimento nesta semana foi causado por um problema na parte elétrica de uma estação de fornecimento de água. A situação, segundo o diretor, foi resolvida na própria segunda-feira (28).
"Nessa segunda-feira (28), ocorreu um problema em uma de nossas estações de fornecimento de água, que foi uma falha de energia elétrica e, na sequência, foi necessário fazer a substituição de um equipamento elétrico. Essa substituição e o restabelecimento da energia foram feitos na própria segunda-feira, então foi normalizado o sistema", contou.
Com relação à falta de abastecimento, o governador Renato Casagrande, em um post no Twitter, alegou que o problema com relação ao fornecimento de energia da estação era de responsabilidade da EDP, e não da Cesan.
Em nota, a EDP informou que enviou equipe para inspecionar a rede e constatou uma falha interna em um dos equipamentos que pertencem à Cesan, cujo reparo foi realizado pela mesma.

DEMORA NO RESTABELECIMENTO

O diretor operacional ressaltou, porém, que a estação afetada é muito grande e fornece água para Cariacica, Vila Velha e parte de Vitória. Por isso, segundo Thiago Furtado, o impacto gerado pela interrupção do abastecimento é muito grande.
"O abastecimento, para ser completamente normalizado, não é algo simples e rápido. Quando chega ao ponto de parar uma estação de tratamento, como foi o caso, de grande porte, uma estação que atende Cariacica, Vila Velha e parte de Vitória, gera um impacto muito grande. Com isso, as redes secam, as tubulações secam"
Thiago Furtado - Diretor operacioal da Cesan
"O restabelecimento é muito lento, porque é necessário que toda a rede se encha de água, para que se pressurize essa rede e consiga atender os pontos mais altos da cidade", completou.
Cesan explica demora no reabastecimento da Grande Vitória

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