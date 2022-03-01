Abastecimento de água é paralisado na Grande Vitória

PRIMEIRA NOTA

Devido a uma falha no fornecimento de energia pela concessionária de energia elétrica, ocorrida na manhã da segunda-feira (28/2), equipamentos foram danificados e o abastecimento de água foi prejudicado para bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Técnicos da Cesan concluíram a substituição da infraestrutura danificada e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente até a noite de terça-feira (1/3).



SEGUNDA NOTA

A paralisação no abastecimento de água foi causada por falha no fornecimento de energia elétrica e equipamentos internos da Cesan precisaram ser substituídos. Os reparos contaram com apoio de equipes da EDP e já foram concluídos pelos técnicos da Cesan. A distribuição de água foi retomada e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente até esta quarta-feira (2). Um aviso sobre a situação foi publicado no site da Cesan.



TERCEIRA NOTA

A Cesan informa que o que provocou a paralisação do abastecimento de água foi a falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária em uma estação de bombeamento. Logo após a paralisação, inspeções internas foram realizadas pelos técnicos da Cesan, que identificaram a necessidade de substituição de um transformador e estão investigando se o dano foi causado pela mesma falha de energia que paralisou a estação de bombeamento. A distribuição de água foi restabelecida e o abastecimento deve ser normalizado até esta quarta-feira (2).

