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Cesan

Abastecimento de água é paralisado na Grande Vitória

Segundo a Cesan, falta de energia danificou equipamentos da empresa; normalização é prevista para a noite desta terça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2022 às 13:54

Publicado em 01 de Março de 2022 às 13:54

Um dia depois da paralisação de emergência no abastecimento de água na Grande Vitória, realizada pela Cesan, moradores de algumas regiões ainda reclamam de torneiras vazias. A empresa informou que a suspensão foi devido a uma falta de energia que danificou equipamentos. Embora as máquinas tenham sido trocadas e a distribuição tenha voltado a ocorrer, a estatal de saneamento explicou que o abastecimento deve ser gradualmente restabelecido até quarta-feira (2) .
A EDP, distribuidora de energia no Espírito Santo, não confirmou se houve ou não interrupção na transmissão, mas disse que foi constatada uma falha interna em um dos equipamentos que pertence à Cesan. 

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Com a paralisação do bombeamento da água, foram afetadas regiões em CariacicaViana, Vila Velha e Vitória. Veja lista de pontos:
CARIACICA
  • Grupo Simec (Antiga Belgo)  
  • Hospital Estadual de Atenção Clínica  
  • Hospital Meridional  
  • Hospital São Francisco  
  • Alto da Boa Vista  
  • Alto Lage  
  • Alzira Ramos  
  • Aparecida  
  • Bandeirantes  
  • Bela Aurora  
  • Bela Vista  
  • Boa Sorte  
  • Campina Grande  
  • Campo Belo  
  • Campo Grande  
  • Castelo Branco  
  • Cruzeiro do Sul  
  • Dom Bosco  
  • Expedito  
  • Flexal I  
  • Flexal II  
  • Graúna  
  • Itacibá   
  • Itanguá   
  • Itapemirim  
  • Itaquari  
  • Jardim América  
  • Jardim Campo Grande  
  • Jardim de Alah  
  • Maracanã  
  • Morada de Santa Fé  
  • Mucuri  
  • Nova Brasília  
  • Nova Campo Grande  
  • Nova Canaã  
  • Nova Valverde  
  • Novo Brasil  
  • Novo Horizonte  
  • Operário  
  • Oriente  
  • Padre Gabriel  
  • Parque Gramado  
  • Piranema  
  • Planeta  
  • Porto de Santana  
  • Porto Novo  
  • Presidente Médici  
  • Retiro Saudoso  
  • Rio Branco  
  • Rio Marinho  
  • Rosa da Penha  
  • Santa Bárbara  
  • Santa Cecília  
  • Santa Paula  
  • Santana  
  • Santo André  
  • São Benedito  
  • São Conrado  
  • São Francisco  
  • São Geraldo  
  • São Geraldo II
  • São Gonçalo  
  • Serra do Anil  
  • Sotelândia  
  • Sotema  
  • Tabajara  
  • Tiradentes  
  • Tucum  
  • Vale dos Reis  
  • Vale Esperança  
  • Valparaíso  
  • Vasco da Gama  
  • Vera Cruz  
  • Vila Capixaba  
  • Vila Independência  
  • Vila Isabel  
  • Vila Palestina  
  • Vila Prudêncio  
  • Vista Dourada  
  • Vista Mar  
VIANA
  • Areinha  
  • Arlindo Villaschi  
  • Campo Verde  
  • Canaã  
  • Caxias do Sul  
  • Marcílio de Noronha  
  • Morada Bethânia  
  • Nova Bethânia  
  • Parq Industrial  
  • Primavera  
  • Ribeira  
  • Universal  
  • Vila Bethânia  
VILA VELHA
  • Casa de Custódia Vila Velha  
  • Chocolates Garoto  
  • Companhia Portuária Vila Velha  
  • Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria  
  • Hospital Estadual de Vila Velha  
  • Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves  
  • Hospital Evangélico de Vila Velha  
  • Hospital Praia da Costa  
  • Hospital Santa Mônica  
  • Vila Velha Hospital  
  • Alecrim  
  • Alvorada  
  • Araçás  
  • Argolas  
  • Aribiri  
  • Ataíde  
  • Boa Vista I  
  • Boa Vista II
  • Brisamar  
  • Cavaliere  
  • Centro Vila Velha  
  • Chácara do Conde  
  • Cobi de Baixo  
  • Cobi de Cima  
  • Cobilândia  
  • Cocal  
  • Coqueiral Itaparica  
  • Cristovao Colombo  
  • Darly Santos  
  • Divino Espírito Santo  
  • Dom João Batista  
  • Garoto  
  • Glória  
  • Guaranhuns  
  • Ibes  
  • Ilha da Conceição  
  • Ilha das Flores  
  • Ilha dos Ayres  
  • Ilha dos Bentos  
  • Industrial  
  • Itapuã  
  • Jaburuna  
  • Jardim Asteca  
  • Jardim Colorado  
  • Jardim Do Vale  
  • Jardim Guadalajara  
  • Jardim Guaranhuns  
  • Jardim Marilândia  
  • Jockey de Itaparica  
  • Nossa Senhora da Penha  
  • Nova América  
  • Nova Itaparica  
  • Novo México  
  • Olaria  
  • Paul  
  • Pedra dos Búzios  
  • Planalto  
  • Pontal das Garças  
  • Praia da Costa  
  • Praia das Gaivotas  
  • Praia de Itaparica  
  • Primeiro de Maio  
  • Res Coqueiral  
  • Rio Marinho  
  • Sagrada Família  
  • Santa Clara  
  • Santa Inês  
  • Santa Mônica  
  • Santa Mônica Popular  
  • Santa Rita  
  • Santos Dumont  
  • São Torquato  
  • Soteco  
  • Vale Encantado  
  • Vila Batista  
  • Vila Garrido  
  • Vila Guaranhuns  
  • Vila Nova  
  • Vista da Penha  
  • Zumbi dos Palmares  
VITÓRIA
  • Hospital da Polícia Militar  
  • Hospital Estadual de Urgência Emergência  
  • Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória  
  • Hospital Santa Casa de Vitória  
  • Hospital Santa Rita de Cássia  
  • Hospital Unimed Vitória (Cias)  
  • Hucam (Hospital Das Clínicas)  
  • Maternidade Pró-Matre  
  • Andorinhas  
  • Ariovaldo Favalessa  
  • Barro Vermelho  
  • Bela Vista  
  • Bento Ferreira  
  • Bonfim  
  • Caratoira  
  • Centro Vitória  
  • Comdusa  
  • Conquista  
  • Consolação  
  • Da Penha  
  • Da Piedade  
  • De Lourdes  
  • Do Cabral  
  • Do Cruzamento  
  • Do Moscoso  
  • Do Quadro  
  • Enseada do Suá  
  • Estrelinha  
  • Fonte Grande  
  • Forte São João  
  • Fradinhos  
  • Grande Vitória  
  • Gurigica  
  • Horto  
  • Ilha das Caieiras  
  • Ilha de Santa Maria  
  • Ilha do Boi  
  • Ilha do Frade  
  • Ilha do Príncipe  
  • Inhanguetá  
  • Itararé  
  • Jesus de Nazareth  
  • Joana Darc  
  • Jucutuquara  
  • Mário Cypreste  
  • Maruípe  
  • Monte Belo  
  • Nazareth  
  • Nova Palestina  
  • Parque Moscoso  
  • Praia do Canto  
  • Praia do Suá  
  • Redenção  
  • Resistência  
  • Romão  
  • Santa Cecília  
  • Santa Clara  
  • Santa Helena  
  • Santa Lúcia  
  • Santa Luiza  
  • Santa Martha  
  • Santa Tereza  
  • Santo André  
  • Santo Antônio  
  • Santos Dumont  
  • Santos Reis  
  • São Benedito  
  • São Cristóvão  
  • São José  
  • São Pedro  
  • Tabuazeiro  
  • Universitário  
  • Vila Rubim 

CESAN ALEGA FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA

A Cesan informou que houve uma falha no fornecimento de energia e em equipamentos da empresa. Segundo a companhia, os reparos foram feitos e a distribuição de água foi retomada. Apesar de o problema técnico ter sido solucionado, o abastecimento terá um retorno gradativo até esta quarta (2 ). Inicialmente, a Cesan havia informado que o serviço seria normalizado ainda nesta terça.

Notas enviadas pela Cesan

PRIMEIRA NOTA

Devido a uma falha no fornecimento de energia pela concessionária de energia elétrica, ocorrida na manhã da segunda-feira (28/2), equipamentos foram danificados e o abastecimento de água foi prejudicado para bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Técnicos da Cesan concluíram a substituição da infraestrutura danificada e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente até a noite de terça-feira (1/3).

SEGUNDA NOTA

A paralisação no abastecimento de água foi causada por falha no fornecimento de energia elétrica e equipamentos internos da Cesan precisaram ser substituídos. Os reparos contaram com apoio de equipes da EDP e já foram concluídos pelos técnicos da Cesan. A distribuição de água foi retomada e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente até esta quarta-feira (2). Um aviso sobre a situação foi publicado no site da Cesan

TERCEIRA NOTA

A Cesan informa que o que provocou a paralisação do abastecimento de água foi a falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária em uma estação de bombeamento. Logo após a paralisação, inspeções internas foram realizadas pelos técnicos da Cesan, que identificaram a necessidade de substituição de um transformador e estão investigando se o dano foi causado pela mesma falha de energia que paralisou a estação de bombeamento. A distribuição de água foi restabelecida e o abastecimento deve ser normalizado até esta quarta-feira (2).

Até o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi às redes sociais responder a críticas sobre a falta d'água na Grande Vitória. 

EDP DIZ QUE ENCONTROU PROBLEMA EM EQUIPAMENTOS DA CESAN

Apesar de a Cesan afirmar que houve uma falha no fornecimento de energia, a concessionária de energia EDP não confirma que o problema existiu ou não.
A distribuidora de energia disse que foi constatado uma falha interna em um dos equipamentos que pertence à Cesan. A estatal de saneamento ficou responsável pelo reparo.

Nota da EDP

A EDP informa que enviou equipe para inspecionar a rede e constatou uma falha interna em um dos equipamentos que pertencem à Cesan, cujo reparo foi realizado pela mesma

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