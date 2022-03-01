Abastecimento de água é paralisado na Grande Vitória

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CESAN ALEGA FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
Notas enviadas pela Cesan
PRIMEIRA NOTA
Devido a uma falha no fornecimento de energia pela concessionária de energia elétrica, ocorrida na manhã da segunda-feira (28/2), equipamentos foram danificados e o abastecimento de água foi prejudicado para bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Técnicos da Cesan concluíram a substituição da infraestrutura danificada e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente até a noite de terça-feira (1/3).
SEGUNDA NOTA
A paralisação no abastecimento de água foi causada por falha no fornecimento de energia elétrica e equipamentos internos da Cesan precisaram ser substituídos. Os reparos contaram com apoio de equipes da EDP e já foram concluídos pelos técnicos da Cesan. A distribuição de água foi retomada e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente até esta quarta-feira (2). Um aviso sobre a situação foi publicado no site da Cesan.
TERCEIRA NOTA
A Cesan informa que o que provocou a paralisação do abastecimento de água foi a falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária em uma estação de bombeamento. Logo após a paralisação, inspeções internas foram realizadas pelos técnicos da Cesan, que identificaram a necessidade de substituição de um transformador e estão investigando se o dano foi causado pela mesma falha de energia que paralisou a estação de bombeamento.
A distribuição de água foi restabelecida e o abastecimento deve ser normalizado até esta quarta-feira (2).
EDP DIZ QUE ENCONTROU PROBLEMA EM EQUIPAMENTOS DA CESAN
Nota da EDP
A EDP informa que enviou equipe para inspecionar a rede e constatou uma falha interna em um dos equipamentos que pertencem à Cesan, cujo reparo foi realizado pela mesma