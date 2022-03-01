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Serafim Derenzi

Sem água em casa, moradores de São Pedro vão às ruas protestar

A manifestação acontece na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Redenção, segundo a Guarda Municipal. De acordo com a Cesan, o abastecimento deve ser normalizado até quarta (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2022 às 19:29

Publicado em 01 de Março de 2022 às 19:29

Um grupo de moradores do bairro São Pedro, em Vitória, iniciou um protesto no início da noite desta terça-feira (1) no Rodovia Serafim Derenzi. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que os populares interditaram parte da pista com pneu, cadeira e entulhos em chamas. A reclamação é por falta de água na região, que ocorre pelo menos desde segunda-feira (28). A previsão é de que o abastecimento seja normalizado de forma gradual até esta quarta-feira (2). Em vídeos, moradores alegam que estão sem água há três dias. "Queremos água", gritam no local.
Segundo a Cesan, estatal de saneamento, uma falha no serviço de energia elétrica danificou equipamentos, prejudicando assim a distribuição da água em quatro cidades da Grande Vitória. A EDP, concessionária de energia, no entanto, não confirma se houve interrupção da eletricidade. Afirma, porém, que constatou uma falha interna nos equipamentos da Cesan.

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Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a manifestação no local começou no início da tarde. Às 19h15, moradores interditavam metade da pista, no sentido Rodoviária de Vitória. Os veículos que passavam nos dois sentidos precisavam dividir o trecho para que conseguissem chegar ao destino final. A Guarda Municipal de Vitória confirmou que manifestantes colocaram pneus na pista e fecharam parcialmente a via.
Equipes da Polícia Militar estão no local, como mostram as imagens. Segundo a PM, os moradores "protestaram obstruindo as vias da Rodovia Serafim Derenzi devido à irregularidade na distribuição de água na Região da Grande São Pedro, onde, segundo eles, algumas casas não recebem abastecimento há muitos dias", disse a corporação por meio de nota.
Moradores de São Pedro protestam por falta de água
Moradores de São Pedro protestam por falta de água Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a Cesan, após problema no fornecimento de energia, inspeções internas foram realizadas pelos técnicos da Cesan, que identificaram a necessidade de substituição de um transformador e estão investigando se o dano foi causado pela interrupção do serviço de energia. A distribuição de água foi restabelecida e o abastecimento deve ser normalizado até esta quarta-feira (2).
Já a EDP, até a tarde desta terça, disse que constatou uma falha interna em um dos equipamentos que pertence a Cesan.

Notas enviadas pela Cesan

PRIMEIRA NOTA

Devido a uma falha no fornecimento de energia pela concessionária de energia elétrica, ocorrida na manhã da segunda-feira (28/2), equipamentos foram danificados e o abastecimento de água foi prejudicado para bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Técnicos da Cesan concluíram a substituição da infraestrutura danificada e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente até a noite de terça-feira (1/3).

SEGUNDA NOTA

A paralisação no abastecimento de água foi causada por falha no fornecimento de energia elétrica e equipamentos internos da Cesan precisaram ser substituídos. Os reparos contaram com apoio de equipes da EDP e já foram concluídos pelos técnicos da Cesan. A distribuição de água foi retomada e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente até esta quarta-feira (2). Um aviso sobre a situação foi publicado no site da Cesan

TERCEIRA NOTA

A Cesan informa que o que provocou a paralisação do abastecimento de água foi a falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária em uma estação de bombeamento. Logo após a paralisação, inspeções internas foram realizadas pelos técnicos da Cesan, que identificaram a necessidade de substituição de um transformador e estão investigando se o dano foi causado pela mesma falha de energia que paralisou a estação de bombeamento. A distribuição de água foi restabelecida e o abastecimento deve ser normalizado até esta quarta-feira (2).

Mais cedo, diante dos questionamentos sobre a falta de água, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi às redes sociais responder a críticas. 

EDP DIZ QUE ENCONTROU PROBLEMA EM EQUIPAMENTOS DA CESAN

Apesar de a Cesan afirmar que houve uma falha no fornecimento de energia, a concessionária de energia EDP não confirma que o problema existiu.
A distribuidora de energia disse que foi constatado uma falha interna em um dos equipamentos que pertence a Cesan. A estatal de saneamento ficou responsável pelo reparo.

Nota da EDP

A EDP informa que enviou equipe para inspecionar a rede e constatou uma falha interna em um dos equipamentos que pertence a Cesan, cujo o reparo foi realizado pela mesma [Cesan].

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