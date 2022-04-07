Vitória investirá R$ 614 mil em reforma do Museu Capixaba do Negro

Prestes a completar 29 anos no próximo mês, o Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) receberá uma obra de reparos estruturais, com investimento no valor de R$ 614.772,21.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura (Semc), um dos pontos de reparação será a fachada da edificação, que, atualmente, apresenta pontos de infiltrações e desplacamento do revestimento.

Mucane ganhará reforma estrutural há um mês de completar 29 anos de atividades Crédito: PMV/Semc

A área deve sofrer uma inspeção, com a retirada dos trechos danificados e a recomposição dos adornos conforme indicações do setor de patrimônio histórico da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec).

Além disso, o prédio em anexo, também histórico, passará por reformas com a correção das infiltrações, seja na platibanda, fachadas ou calhas. Estruturas metálicas e de alvenaria também receberão reparos e pinturas.

A reforma deve durar cerca de 120 dias e o edital para a contratação da empresa responsável pela obra foi lançado em Diário Oficial nesta quinta-feira (7)

O objetivo é manter a funcionalidade do local, que, historicamente, reforça o valor da cultura e da identidade negra, além de prevenir degradações progressivas no imóvel, inaugurado em 1912.

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"Essas obras permitirão expandir nossas atividades, como oficinas, exposições e encontros culturais. O Mucane é um local que salvaguarda não só a identidade negra, como também valoriza grupos artísticos afro. São professores, artistas, músicos, bailarinos e expositores que se beneficiam do espaço", afirmou o coordenador do aparelho cultural, Jocelino Júnior.

Por se tratar de um edifício histórico, o projeto deverá passar ainda pela análise da equipe de coordenadoria de revitalização urbana da Sedec, a fim de manter as referências originais preservadas.

"Esta é a segunda obra que realizamos no Mucane em menos de um ano. No Brasil, temos pouquíssimos equipamentos exclusivamente voltados para a valorização e o respeito à cultura afro. Somos privilegiados pela existência do Mucane e o papel que vem cumprindo na sociedade", afirmou Luciano Gagno, secretário municipal de cultura.

CULTURA E MEMÓRIA

Criado em 13 de maio de 1993, o Mucane é o principal equipamento municipal responsável por atividades de difusão da cultura dos povos afrodescendentes. Ao longo da história se consolidou como importante referencial para assegurar a memória de conquistas e espaço para discussão e fomento às políticas públicas dirigidas especialmente à cultura negra.

Equipado com cantina, auditório, biblioteca, área de eventos, espaço para exposições e mezaninos, a instituição realiza cursos e oficinas de formação cultural, debates, mostras e apresentações voltadas à história e à identidade negras.

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Antes de se tornar um museu, o edifício abrigou, logo na sua inauguração, uma casa de couros e, depois, uma farmácia.