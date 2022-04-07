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Cultura

Vitória investirá R$ 614 mil em reforma do Museu Capixaba do Negro

Licitação para contratar empresa que fará a reparação foi publicada em Diário Oficial nesta quinta (7). Previsão de conclusão das obras é de 120 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 18:15

Prestes a completar 29 anos no próximo mês, o Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) receberá uma obra de reparos estruturais, com investimento no valor de R$ 614.772,21.
Segundo a Secretaria Municipal de Cultura (Semc), um dos pontos de reparação será a fachada da edificação, que, atualmente, apresenta pontos de infiltrações e desplacamento do revestimento.
Mucane ganhará reforma estrutural há um mês de completar 29 anos de atividades
Mucane ganhará reforma estrutural há um mês de completar 29 anos de atividades Crédito: PMV/Semc
A área deve sofrer uma inspeção, com a retirada dos trechos danificados e a recomposição dos adornos conforme indicações do setor de patrimônio histórico da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec).
Além disso, o prédio em anexo, também histórico, passará por reformas com a correção das infiltrações, seja na platibanda, fachadas ou calhas. Estruturas metálicas e de alvenaria também receberão reparos e pinturas.
A reforma deve durar cerca de 120 dias e o edital para a contratação da empresa responsável pela obra foi lançado em Diário Oficial nesta quinta-feira (7)
O objetivo é manter a funcionalidade do local, que, historicamente, reforça o valor da cultura e da identidade negra, além de prevenir degradações progressivas no imóvel, inaugurado em 1912.
Vitória investirá 614 mil reais em reforma do Museu Capixaba do Negro

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"Essas obras permitirão expandir nossas atividades, como oficinas, exposições e encontros culturais. O Mucane é um local que salvaguarda não só a identidade negra, como também valoriza grupos artísticos afro. São professores, artistas, músicos, bailarinos e expositores que se beneficiam do espaço", afirmou o coordenador do aparelho cultural, Jocelino Júnior.
Por se tratar de um edifício histórico, o projeto deverá passar ainda pela análise da equipe de coordenadoria de revitalização urbana da Sedec, a fim de manter as referências originais preservadas.
"Esta é a segunda obra que realizamos no Mucane em menos de um ano. No Brasil, temos pouquíssimos equipamentos exclusivamente voltados para a valorização e o respeito à cultura afro. Somos privilegiados pela existência do Mucane e o papel que vem cumprindo na sociedade", afirmou Luciano Gagno, secretário municipal de cultura.

CULTURA E MEMÓRIA

Criado em 13 de maio de 1993, o Mucane é o principal equipamento municipal responsável por atividades de difusão da cultura dos povos afrodescendentes. Ao longo da história se consolidou como importante referencial para assegurar a memória de conquistas e espaço para discussão e fomento às políticas públicas dirigidas especialmente à cultura negra.
Equipado com cantina, auditório, biblioteca, área de eventos, espaço para exposições e mezaninos, a instituição realiza cursos e oficinas de formação cultural, debates, mostras e apresentações voltadas à história e à identidade negras.
Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória
Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória Crédito: Elizabeth Nader/PMV
Antes de se tornar um museu, o edifício abrigou, logo na sua inauguração, uma casa de couros e, depois, uma farmácia.
Em 1923, tornou-se propriedade do Governo do Estado, passando a sediar o Correio de Vitória, o Departamento de Estatística Geral e o Departamento Estadual de Cultura. Desde 2008, o espaço está sob gestão da Prefeitura de Vitória.

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