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Carnaval 2022

Desfiles no Sambão do Povo não terão exigência de máscaras e passaporte

A decisão acontece após o governador Renato Casagrande anunciar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 18:09

Carnaval de Vitória: desfile da Boa Vista, em 2019, no Sambão do Povo
Carnaval de Vitória: desfiles acontecem a partir desta quinta-feira Crédito: Aglisson Lopes
O folião que vai participar dos desfiles no Sambão do Povo, em Vitória, a partir desta quinta-feira (07), não precisará usar máscara. Tudo porque o Espírito Santo acabou com a obrigação de uso do protetor facial e de passaporte vacinal. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), na tarde desta quarta-feira (6). 
"Esse é um passo simbólico. A partir deste momento, o uso da máscara não é mais obrigatório. Isso não quer dizer que as pessoas não devam usar", anunciou o governador. 
No mesmo pronunciamento, Casagrande também retirou a exigência do passaporte vacinal para entrada em diversos locais. "Não será mais exigido o passaporte da vacina daqui em diante. Estamos em um quadro de melhores dados desde o início da pandemia. Isso permite que a gente não exija mais o comprovante", esclarece Casagrande.
A não obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção e a queda da exigência da carteira de vacinação serão cumpridas pela LM Eventos e Sensacional Eventos, responsáveis pela organização do evento. "No que tange às medidas de combate à pandemia do Covid-19, o Desfile das Escolas de Samba seguirá a legislação em vigor nas datas de realização do evento”, diz nota enviada pelas empresas. 
Assim, tanto pessoas vacinadas, quanto não vacinadas poderão comparecer ao evento sem máscaras e sem qualquer impedimento por causa do imunizante. Apenas a apresentação do ingresso para determinado setor será exigido do folião.
O passaporte da vacina continuava sendo exigido em regiões que não tinham atingido o risco Muito Baixo para Covid-19 no Mapa de Risco do governo estadual, que também deixa de existir. Com o fim do mapa, a classificação também deixa de existir, conforme anunciou Casagrande.
"Nós não teremos mais, a partir de hoje, o uso da matriz de risco. A pandemia será gerenciada como outro assunto, sem as medidas qualificadas que usamos até o presente momento. Não teremos mais o mapa de risco", anunciou o chefe do executivo estadual.
Desfiles no Sambão do Povo não terão exigência de máscaras e passaporte

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