Desfiles no Sambão do Povo não terão exigência de máscaras e passaporte

Carnaval de Vitória: desfiles acontecem a partir desta quinta-feira Crédito: Aglisson Lopes

"Esse é um passo simbólico. A partir deste momento, o uso da máscara não é mais obrigatório. Isso não quer dizer que as pessoas não devam usar", anunciou o governador.

A não obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção e a queda da exigência da carteira de vacinação serão cumpridas pela LM Eventos e Sensacional Eventos, responsáveis pela organização do evento. "No que tange às medidas de combate à pandemia do Covid-19, o Desfile das Escolas de Samba seguirá a legislação em vigor nas datas de realização do evento”, diz nota enviada pelas empresas.

Assim, tanto pessoas vacinadas, quanto não vacinadas poderão comparecer ao evento sem máscaras e sem qualquer impedimento por causa do imunizante. Apenas a apresentação do ingresso para determinado setor será exigido do folião.

O passaporte da vacina continuava sendo exigido em regiões que não tinham atingido o risco Muito Baixo para Covid-19 no Mapa de Risco do governo estadual, que também deixa de existir. Com o fim do mapa, a classificação também deixa de existir, conforme anunciou Casagrande.

"Nós não teremos mais, a partir de hoje, o uso da matriz de risco. A pandemia será gerenciada como outro assunto, sem as medidas qualificadas que usamos até o presente momento. Não teremos mais o mapa de risco", anunciou o chefe do executivo estadual.