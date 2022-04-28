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Música

Sam Smith compartilha teaser do clipe de 'Love Me More'

O single, que será lançado nesta quinta, 28, marca o retorno do cantor à música
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 08:19

Sam Smith compartilha teaser do clipe de 'Love Me More'
Sam Smith compartilha teaser do clipe de 'Love Me More' Crédito: Danilo Verpa/Folhapress
Sam Smith divulgou nesta quarta-feira, 27, um teaser do clipe de Love Me More. O single será lançado nesta quinta, 28, e marca o retorno do cantor à música.
No vídeo, parte da música também foi divulgada e os fãs podem comemorar porque ele voltou com a melancolia de sempre (sua marca registrada).
A música é o primeiro projeto solo de Sam desde 2020, com o disco Love Goes. Antes de publicar o trecho do clipe de Love Me More, ele postou uma foto em preto e branco em seu perfil no Instagram para anunciar o pré-save do single. Nos comentários das publicações, fãs comemoraram o retorno.

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