Sam Smith compartilha teaser do clipe de 'Love Me More' Crédito: Danilo Verpa/Folhapress

Sam Smith divulgou nesta quarta-feira, 27, um teaser do clipe de Love Me More. O single será lançado nesta quinta, 28, e marca o retorno do cantor à música.

No vídeo, parte da música também foi divulgada e os fãs podem comemorar porque ele voltou com a melancolia de sempre (sua marca registrada).