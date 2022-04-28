Ambiente geográfico capixaba inspira exposição de arte na Casa Porto

Obras da exposição Ato Falho, na Casa Porto Crédito: Divulgação

Observar uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. Essa foi a proposta de oito artistas na exposição Ato Falho, que será aberta nesta quinta-feira (28), às 19h, na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória.

A capital capixaba foi um ponto de partida para as pesquisas dos artistas. O grupo, que também se chama Ato Falho, é formado por Arthur Meirelles Neto, Alegria Falconi, André Magnago, Junior Bitencourt, João Wesley, Jocimar Nalesso, Jovani Dala e Marcelo Gandini.

Ele propôs a investigar e refletir sobre os fenômenos originários que configuraram, há milhões de anos, o ambiente geográfico e paisagístico do Espírito Santo, como, por exemplo, a Falha de Vitória. Trata-se de uma fissura na crosta terrestre que parte do meio do Oceano Atlântico e adentra o continente Sul-americano.

Os artistas reconheceram nesses fenômenos geológicos motivos que se repetem em seu próprio processo criativo. A ideia surgiu no projeto homônimo contemplado em 2019 por um edital da Secretaria de Cultura de Vitória.

Artistas do coletivo Ato Falo Crédito: Divulgação

O grupo de artistas visava a construção de uma identidade visual centrada na paisagem capixaba. De lá para cá, deram andamento ao projeto, elaborando e explorando questões essenciais que agora culminam na exposição "Ato Falho". Esse ensaio expográfico inclusive foi exposto em janeiro deste ano na galeria carioca Olugar Arte Contemporânea.

A visitação da mostra no estado é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e também aos sábados, das 10h às 14h. A exposição fica na Casa Porto até o dia 28 de julho.

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