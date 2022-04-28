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Arte

Ambiente geográfico capixaba inspira exposição de arte na Casa Porto

A abertura da exposição "Ato Falho" será nesta quinta (28), às 19h, na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 09:00

Obras da exposição Ato Falho, na Casa Porto
Obras da exposição Ato Falho, na Casa Porto Crédito: Divulgação
Observar uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. Essa foi a proposta de oito artistas na exposição Ato Falho, que será aberta nesta quinta-feira (28), às 19h, na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória.
A capital capixaba foi um ponto de partida para as pesquisas dos artistas. O grupo, que também se chama Ato Falho, é formado por Arthur Meirelles Neto, Alegria Falconi, André Magnago, Junior Bitencourt, João Wesley, Jocimar Nalesso, Jovani Dala e Marcelo Gandini.
Ele propôs a investigar e refletir sobre os fenômenos originários que configuraram, há milhões de anos, o ambiente geográfico e paisagístico do Espírito Santo, como, por exemplo, a Falha de Vitória. Trata-se de uma fissura na crosta terrestre que parte do meio do Oceano Atlântico e adentra o continente Sul-americano.
Os artistas reconheceram nesses fenômenos geológicos motivos que se repetem em seu próprio processo criativo. A ideia surgiu no projeto homônimo contemplado em 2019 por um edital da Secretaria de Cultura de Vitória.
Artistas do coletivo Ato Falho
Artistas do coletivo Ato Falo Crédito: Divulgação
O grupo de artistas visava a construção de uma identidade visual centrada na paisagem capixaba. De lá para cá, deram andamento ao projeto, elaborando e explorando questões essenciais que agora culminam na exposição "Ato Falho". Esse ensaio expográfico inclusive foi exposto em janeiro deste ano na galeria carioca Olugar Arte Contemporânea.
A visitação da mostra no estado é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e também aos sábados, das 10h às 14h. A exposição fica na Casa Porto até o dia 28 de julho.

SERVIÇO

  • EXPOSIÇÃO ATO FALHO
  • Quando: de 28 de abril (quinta-feira) a 28 de julho
  • Onde: Casa Porto das Artes Plásticas – Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro – Vitória (ES)
  • Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h. Sábados, das 10h às 14h
  • Entrada franca

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