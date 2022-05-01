Polliana Aleixo celebra 15 anos de carreira com produção internacional

Polliana Aleixo celebra 15 anos de carreira Crédito: Pupin+Deleu

Aos 26 anos, Polliana Aleixo celebra 15 anos de carreira em 2022 com muito gás, planos e sonhos. A atriz, que cresceu diante das câmeras, integra a nova temporada da produção internacional "El Presidente" - série da Amazon Prime Video que revela os bastidores da FIFA - e ainda estará em mais duas produções neste ano.

A nova temporada de "El Presidente", prevista para o segundo semestre, conta com oito episódios de uma hora cada. Roteirizada pelo argentino Armando Bó, vencedor do Oscar 2015 na categoria Melhor Roteiro Original por "Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance", a série, indicada ao Emmy 2021, traz os escândalos do mundo do futebol.

Enquanto a primeira temporada trouxe o escândalo do “FIFA Gate'', revelado em 2015, a segunda chega com o título de "Jogo da Corrupção". Nela, a trama conta a história do ex-presidente da FIFA, João Havelange, contextualizando a corrupção do futebol no Brasil e na América Latina.

Polliana Aleixo celebra 15 anos de carreira Crédito: Pupin+Deleu

Na série, Polliana dará vida a Victoria Havelange, filha única do protagonista João Havelange, interpretado pelo ator português Albano Jerónimo (Vikings). A história promete movimentar as estruturas do mundo do futebol, em pleno ano de Copa do Mundo.

A série pega a galera do futebol, até porque esse é ano de Copa do Mundo, mas também atrai os amantes de um bom roteiro. É uma história, não um documentário. Além dos fatos históricos, tem as histórias individuais e dramas. A gente consegue atingir vários públicos.

Além de Polliana, os atores brasileiros Eduardo Moscovis, Maria Fernanda Cândido, Carol Abras, Nelson Freitas, Isadora Ferrite, Leonardo Cidade e Leandro Firmino reforçam o elenco da série. Gravada no Uruguai, a produção foi a primeira experiência profissional da ex-atriz mirim em terras estrangeiras.

“Eu acho que a internet pegou o mundo e trouxe mais para perto. Eu sinto que ainda falta um pouquinho para chamar a minha carreira de internacional (risos). Estou no mercado sempre e o meu maior objetivo é ter consistência"

Na currículo, a jovem nascida no Rio de Janeiro carrega participações nas novelas "Em Família", "A Vida da Gente", "Beleza Pura", "Tudo Novo de Novo" e "Tempos Modernos", todas da Rede Globo. Além disso, a artista também esteve em dezembro nos cinemas com o filme "A Sogra Perfeita".

Em conversa com “HZ”, Aleixo abriu o jogo sobre sua trajetória e contou detalhes da experiência em "El Presidente".

Em "Jogo da Corrupção", nova temporada de "El Presidente", você interpreta Victoria Havelange, filha do protagonista João Havelange, ex-presidente da FIFA. A primeira pergunta é sobre a sua relação com o futebol. Você é ligada ao esporte ou buscou estudar e aprender sobre esse universo? É engraçado, todo mundo me pergunta isso. Eu sempre brinquei que não tenho um time. Mas se for pra escolher, é o tricolor (Fluminense). A minha relação com o esporte foi mais de assistir do que jogar. É Brasil, né (risos). Profissionalmente falando, a série fala sobre política e economia. Essa é a pegada, não é só sobre esporte. É uma história que prende atenção, até de quem não é tão fã do esporte, né? Total. Eu tenho sentido pelas pessoas mais próximas que elas sentem muita curiosidade. A série pega a galera do futebol porque esse é ano de Copa do Mundo, mas também atrai os amantes de um bom roteiro. É uma história, não um documentário. Tem os fatos históricos, mas tem as histórias individuais e dramas. A gente consegue atingir vários públicos. Foram quatro meses de gravações. Como foi a sua preparação para dar vida a Victoria Havelange? Foi tudo muito rápido, terminei uma novela e, em três dias, eu estava ano Uruguai. Minha preparação foi com os ouvidos, ainda mais porque eram diretores de outros países. Eu precisava ficar atenta. Mas eu não tive medo de encarar esse desafio, pensava: 'Eu vou, mas com medo mesmo'. Tentei ir aberta para fazer a Vitória, expressei muito com o corpo. Foi um trabalho com uma criação coletiva. Qual foi a maior dificuldade nesse processo? A maior dificuldade foi a saudade. Eu fiquei quatro meses em meio a uma pandemia longe da família e do meu namorado. Equilibrar isso foi difícil, mas percebi o quanto eu tenho uma rede de apoio. Amei a experiência, nunca fiz intercâmbio, foi gostoso. Me amadureceu como pessoa e como profissional. Quando duvido de mim agora, eu penso no que eu já fiz sozinha. Antes de "El Presidente", você teve uma outra experiência interessante, que foi gravar a série “The Journey” (ainda sem data de estreia). Apesar de ter sido gravada em São Paulo, as cenas aconteceram em português e inglês. Esse primeiro contato com uma produção estrangeira ajudou nesse novo desafio? Foi engraçado porque o set foi português, mas gravei em duas línguas. Então posso dizer que estava tudo muito confuso. Eu acredito que cada trabalho me prepara para o próximo. Eu acho que foi um teste para mim mesma. Alim eu tive tempo, espaço e tranquilidade para aprender esse caminho. Além da sua participação, o elenco da série traz outros nomes brasileiros como Maria Fernanda Cândido e Eduardo Moscovis. Como foi trabalhar com esses artistas? Eu vou te falar que fiquei muito encantada com a Maria Fernanda. Ela é um ser humano gigante, um tipo de entrega e generosidade que vi poucas vezes. Ela me disse que a dica é dormir e comer bem. O Eduardo é um gênio. Aproveitei para aprender com ele. Eu absorvi muito deles. Não podemos deixar de falar, é claro, da direção artística de Armando Bó, vencedor do Oscar. Como foi essa experiência? Era o projeto dele, ele queria que a gente se envolvesse. Armando sempre fala: 'Gente, eu não sou brasileiro. O espaço é de vocês, fiquem a vontade'. A postura dele é tão generosa que ninguém se sentiu diferente.. Quando a gente se encontrou eu fiquei super nervosa, mas ele é tão simples. Ele é muito criativo e ousado. Não é à toa que fez parte do grande Oscar. Dá para dizer que a sua carreira já é internacional? Eu acho que a internet pegou o mundo e trouxe mais pra perto. Eu sinto que ainda falta um pouquinho para chamar de carreira internacional (risos). Estou no mercado sempre, mas o meu maior objetivo é ter consistência. Posso dizer que estou encantada com o tamanho que o Brasil tá ganhando.. A Bruna (Marquezine) está aí pra não deixar a gente mentir (risos). Você está completando 15 anos de carreira em 2022 com apenas 26 anos. Ou seja, você começou com 11 anos. Como foi crescer diante das câmeras? Eu não sei como seria se tudo acontecesse de outra forma. Poderia ter dado muito errado, mas me fez ver as coisas com naturalidade. Eu não me vislumbro facilmente. Tive oportunidades muito nova, sempre fui muito pé no chão. Nesses 15 anos, eu vivi uma mudança no audiovisual, não é só novela agora, também é streamings e cinema internacional. Sobre a fama, eu costumo dizer que não me interessa ter uma vida fora da realidade. Na bagagem, você conta com oito novelas, séries, filmes e ainda foi vice-campeã da "Dança das Crianças", no Domingão do Faustão. O que mais Polliana ainda quer? Tem mais alguma novidade? Quero tantas coisas. Eu aprendi nesses últimos anos a não ter medo de sonhar, não podemos parar. Quero fazer coisas extremamente diferentes de mim. Eu gosto muito de histórias com base em fatos, quero fazer algo medieval também. Tenho muitas vontades e planos (risos). Esse ano vem mais duas séries - sendo que El Presidente não foi lançada ainda - e um filme. Que recado você gostaria de deixar para os capixabas? Capixabas, me acompanhem nas redes sociais, estamos cheios de lançamentos. Estou feliz em mostrar mais um lado em "Jogo da Corrupção". Vai ser uma delicia trazer o olhar do mundo para o Brasil nesse ano de Copa . Além disso, também é ano de eleição. Estamos falando de voto, é preciso tomar decisões sérias e esses últimos anos foram extremamente difíceis. Olhando para um país que tem gente passando fome, temos que dar mais valor para a política. Faço o alerta para quem ainda não tirou o título, tirar. Política se discute e não podemos abrir mão desse poder que é o voto.