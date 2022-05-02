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Juliette mostra áudio de Gil do Vigor sobre ser rico: 'É muito difícil'

Economista desabafou sobre a escolha de uma roupa para o Baile da Vogue
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 09:17

Juliette e Gil do Vigor
Juliette e Gil do Vigor Crédito: Fábio Rocha/Globo
A cantora e campeã do BBB 21 Juliette Freire, 32, compartilhou em seus Stories um perrengue que seu ex-colega de confinamento Gil do Vigor, 30, enfrentou ao escolher um look para o Baile da Vogue, que aconteceu na última sexta-feira (29).
"Eu não vou rir sozinha com o áudio de Gil do Vigor reclamando de roupa hoje", escreveu ela no registro. No áudio, Gil reclama que não pôde usar um terno para ir ao evento por que já tinha vestido uma única vez. "Esse negócio de ser rico é muito difícil! Quando a gente é pobre, compra uma roupa e usa o ano todinho", começou o economista.
"É a mesma roupa, não tem luta, não tem sacrifício, não tem nada... primeiramente nem tem lugar para ir né?", continuou ele dizendo que usava a mesma roupa em diversas ocasiões. "Agora, com esse negócio de rico, repetir roupa não pode! Ai amiga, que luta, que agonia", desabafou.
"A gente agradece a Deus, glória ao Senhor, porque não pode ser ingrato, mas é babado, que vida é essa? Tem um terno aqui inclusive que é lindo, mas disseram que eu não posso usar, porque eu já usei uma vez. Gente! Oxe! O negócio está bonzinho, só usei uma vez", finalizou Gil.
O evento, que aconteceu na noite da última sexta no Copacabana Palace, no Rio, teve celebridades mostrando que não querem as roupas largas e confortáveis que predominaram na vida de muita gente durante o isolamento social dos últimos tempos.
O que predominou no evento foram as cores fortes, que apareceram em looks monocromáticos, mas também em estampas nada discretas. Foi o caso, por exemplo, da cantora Preta Gil, da atriz Deborah Secco, da apresentadora Sabrina Sato e até mesmo de Juliette.

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