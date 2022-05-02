Luana Piovani diz que filhos vão reencontrar Scooby nesta segunda

Luana Piovani com os filhos Bem e Liz Crédito: Reprodução/Instagram/@luapio

Pelo Instagram, a atriz Luana Piovani disse neste domingo (1º) que os três filhos que tem com Pedro Scooby irão reencontrar o pai nesta semana. O surfista ficou confinado na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) durante quase três meses e voltará nesta segunda a Portugal, onde vive.

"Vai começar novamente a semana de férias. O Pedro chega amanhã bem cedo, as crianças já vão dormir na casa dele para recebê-lo, porque ele chega seis horas da manhã. Nem vão para a escola amanhã, vão festar o papai, e a mamãe vai voltar a ter férias", falou a atriz.

Scooby foi eliminado do BBB 22 com 55,95 % no 16º paredão da temporada no dia 21 de abril. Ele disputava a permanência na casa Eliezer e Douglas Silva, que receberam 42,23% e 1,82% dos votos, respectivamente.

Após eliminação de Scooby, Luana Piovani deixou claro que espera que o surfista exerça as funções da paternidade. Em ação publicitária, a atriz aproveitou para revelar que as crianças vão passar 5 semanas na casa do pai.