Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Luana Piovani diz que filhos vão reencontrar Scooby nesta segunda

'Mamãe vai voltar a ter férias', disse atriz no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 08:15

Luana Piovani com os filhos Bem e Liz
Luana Piovani com os filhos Bem e Liz Crédito: Reprodução/Instagram/@luapio
Pelo Instagram, a atriz Luana Piovani disse neste domingo (1º) que os três filhos que tem com Pedro Scooby irão reencontrar o pai nesta semana. O surfista ficou confinado na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) durante quase três meses e voltará nesta segunda a Portugal, onde vive.
"Vai começar novamente a semana de férias. O Pedro chega amanhã bem cedo, as crianças já vão dormir na casa dele para recebê-lo, porque ele chega seis horas da manhã. Nem vão para a escola amanhã, vão festar o papai, e a mamãe vai voltar a ter férias", falou a atriz.
Scooby foi eliminado do BBB 22 com 55,95 % no 16º paredão da temporada no dia 21 de abril. Ele disputava a permanência na casa Eliezer e Douglas Silva, que receberam 42,23% e 1,82% dos votos, respectivamente.
Após eliminação de Scooby, Luana Piovani deixou claro que espera que o surfista exerça as funções da paternidade. Em ação publicitária, a atriz aproveitou para revelar que as crianças vão passar 5 semanas na casa do pai.
"Ainda e sempre catando as coisas dos pintinhos, porém já confy [sic] e celebrando a 'passagem do bastão'... (da-lhe mixed feelings [sentimentos misturados]). Agora os miúdos vão para casa do pai por 5 semanas e quem tem 'férias' é a mamãe", escreveu.

Veja Também

Música de Marília Mendonça emociona jurados na estreia da nova temporada de 'The Voice Kids'

Fãs de Juliette cantam em fila para show e até noiva aparece no ES

Polliana Aleixo celebra 15 anos de carreira com produção internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos luana piovani pedro scooby bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados