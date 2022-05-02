Tony Salles sofre acidente em show em Vitória e vai parar no hospital

O cantor Tony Salles, da banda Parangolé, sofreu um acidente durante o show que fez em Vitória, neste sábado (30). Após pisar “em falso”, o artista torceu o pé e precisou ir para o hospital ainda na mesma noite. Nas redes sociais, Salles disse que rompeu os ligamentos do tornozelo e tranquilizou os fãs dizendo que já estava medicado.
“Meus amores, infelizmente sofri um acidente aqui no show em Vitória - ES e rompi os ligamentos do tornozelo. Mas já fui medicado e agora é só tratar. Fiquem tranquilos que estou bem e logo logo estarei 100% novamente com fé em Deus. Galera de Vitória eu amo vocês. Obrigado por todo carinho de sempre", escreveu.
Ainda nas redes sociais, o cantor contou como tudo aconteceu. “No início do show eu estava no palco, que era 360º. E também tinha um mini trio que só cabia uma pessoa. Eu desci do palco e fui para esse trio dar umas voltas com a galera. Isso foi bem no início do show, não tinha nem 15 minutos. E na hora que fui descer desse trio para poder voltar para o palco, torci o pé. Achei que era uma torção besta, só que o cantor de vocês aqui, bem hiperativo, ao invés de parar e explicar para o público, continuei o show forçando o pé”, disse Tony.
O artista revelou ainda que o problema acabou se agravando após continuar o show sentindo dor. Mesmo assim, deixou um recado bem humorado para os capixabas garantindo que na próxima vez que retornar ao Espírito Santo fará um show 100%.
Galera de Vitória, como aconteceu isso vocês devem ter percebido que eu não dei uma 'sarradinha' (risos). Eu fiquei devendo uma sarrada. Eu não tinha condição de fazer o show como eu sempre faço. Mas na próxima eu vou fazer um show 100%
Em casa com o pé engessado, Tony contou que está se recuperando com a ajuda da esposa, a dançarina Scheila Carvalho, e do fisioterapeuta. Ainda, segundo o cantor, o show que faria neste domingo (01) em Porto Seguro, precisou ser cancelado por conta do acidente.
“A apresentação da Banda Parangolé que aconteceria neste domingo, 1º de maio, na cidade de Porto Seguro-BA será adiada. Em breve divulgaremos uma nova data”, disse a nota da assessoria da banda.