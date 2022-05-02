Tony Salles sofre acidente em show em Vitória e vai parar no hospital

O cantor Tony Salles sofreu um acidente durante show em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@tonysallescantor

O cantor Tony Salles, da banda Parangolé, sofreu um acidente durante o show que fez em Vitória, neste sábado (30). Após pisar “em falso”, o artista torceu o pé e precisou ir para o hospital ainda na mesma noite. Nas redes sociais, Salles disse que rompeu os ligamentos do tornozelo e tranquilizou os fãs dizendo que já estava medicado.

“Meus amores, infelizmente sofri um acidente aqui no show em Vitória - ES e rompi os ligamentos do tornozelo. Mas já fui medicado e agora é só tratar. Fiquem tranquilos que estou bem e logo logo estarei 100% novamente com fé em Deus. Galera de Vitória eu amo vocês. Obrigado por todo carinho de sempre", escreveu.

Ainda nas redes sociais, o cantor contou como tudo aconteceu. “No início do show eu estava no palco, que era 360º. E também tinha um mini trio que só cabia uma pessoa. Eu desci do palco e fui para esse trio dar umas voltas com a galera. Isso foi bem no início do show, não tinha nem 15 minutos. E na hora que fui descer desse trio para poder voltar para o palco, torci o pé. Achei que era uma torção besta, só que o cantor de vocês aqui, bem hiperativo, ao invés de parar e explicar para o público, continuei o show forçando o pé”, disse Tony.

O artista revelou ainda que o problema acabou se agravando após continuar o show sentindo dor. Mesmo assim, deixou um recado bem humorado para os capixabas garantindo que na próxima vez que retornar ao Espírito Santo fará um show 100%.

Galera de Vitória, como aconteceu isso vocês devem ter percebido que eu não dei uma 'sarradinha' (risos). Eu fiquei devendo uma sarrada. Eu não tinha condição de fazer o show como eu sempre faço. Mas na próxima eu vou fazer um show 100%

Em casa com o pé engessado, Tony contou que está se recuperando com a ajuda da esposa, a dançarina Scheila Carvalho, e do fisioterapeuta. Ainda, segundo o cantor, o show que faria neste domingo (01) em Porto Seguro, precisou ser cancelado por conta do acidente.