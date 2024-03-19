Filho de Ivete Sangalo cria beat musical em menos de 10 minutos e ganha elogio de artistas

O fruto não cai longe do pé. Aos 14 anos, Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo, já mostra ter veia artística e gosto pela música. O jovem publicou um vídeo em seu Instagram no domingo, 18, em que compartilha o processo de criação de um beat musical em menos de 10 minutos, arrancando elogios de celebridades.