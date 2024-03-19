Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Filho de Ivete Sangalo cria beat musical em menos de 10 minutos e ganha elogio de artistas
Famosos

Filho de Ivete Sangalo cria beat musical em menos de 10 minutos e ganha elogio de artistas

Marcelo, de 14 anos, publicou vídeo em que mostra habilidade para produção
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Março de 2024 às 08:51

Marcelo Cady
MArcelo Cady Crédito: Instagram/@marcelo_cady
O fruto não cai longe do pé. Aos 14 anos, Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo, já mostra ter veia artística e gosto pela música. O jovem publicou um vídeo em seu Instagram no domingo, 18, em que compartilha o processo de criação de um beat musical em menos de 10 minutos, arrancando elogios de celebridades.
A mãe já reconhece o talento do filho há um tempo: Marcelo é um dos integrantes da Banda do Bem, grupo que acompanha Ivete Sangalo nos shows.
Em fevereiro, Daniel Cady compartilhou um vídeo em que toca percussão ao lado do filho, também fazendo sucesso nas redes sociais.

Veja Também

BBB 24: No 'Sincerão', Davi é classificado como 'chato' e não aparece no pódio de ninguém

Após trocarem xingamentos e socos, Fábio Assunção e Daniel Alvim se pronunciam sobre briga

Vídeo mostra Kate Middleton e príncipe William pela primeira vez após cirurgia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Ivete Sangalo Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados