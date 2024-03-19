Filho de Ivete Sangalo cria beat musical em menos de 10 minutos e ganha elogio de artistas

O fruto não cai longe do pé. Aos 14 anos, Marcelo Sangalo Cady, filho de Ivete Sangalo, já mostra ter veia artística e gosto pela música. O jovem publicou um vídeo em seu Instagram no domingo, 18, em que compartilha o processo de criação de um beat musical em menos de 10 minutos, arrancando elogios de celebridades.
A mãe já reconhece o talento do filho há um tempo: Marcelo é um dos integrantes da Banda do Bem, grupo que acompanha Ivete Sangalo nos shows.
Em fevereiro, Daniel Cady compartilhou um vídeo em que toca percussão ao lado do filho, também fazendo sucesso nas redes sociais.