Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes sociais

Davi reclama de exposição: 'Não posso fazer mais nada que sou criticado'

Campeão do 'BBB 24', o baiano abriu uma live em seu perfil para rebater críticas e falou sobre a exposição na internet
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 13:40

Davi, campeão 'BBB 24', durante participação no 'Domingão com Huck'
Davi, campeão 'BBB 24', durante participação no 'Domingão com Huck' Crédito: Beatriz Damy / TV Globo
Davi Brito, campeão do 'BBB 24', fez mais um desabafo em suas redes sociais na quinta-feira, 2. O baiano abriu uma live em seu perfil para rebater críticas e falou sobre a exposição na internet.
"As pessoas estão em cima de mim, não posso fazer mais nada que tudo sou criticado. Estão querendo queimar minha imagem na internet. Não entendo essa fonte de ódio", desabafou.
Nesta semana, Davi teve suas redes sociais hackeadas e apareceu em páginas de fofoca após ser visto com uma influenciadora em um restaurante. Sobre as notícias recentes, ele reforçou que está solteiro e o assunto "não cabe a páginas de fofoca".
"Eu vou seguir minha vida, vida que segue. O relacionamento que eu tinha lá atrás, que hoje eu não tenho mais, isso cabe a mim resolver", declarou. "Isso é só porque sou um jovem preto? Eu represento milhares de pessoas que são pretas, que têm a história de vida difícil. Pode me filmar no restaurante, eu tenho emocional".
O campeão do BBB 24 também ressaltou que continua firme em seu sonho de se tornar médico. "Vou cursar medicina sim. Vou ser um negrão, um negro que conseguiu chegar no topo", afirmou. Davi conseguiu bolsa de estudos em uma faculdade durante o programa e, segundo ele, só está esperando o contato da instituição para começar o curso.
"Estou vivendo. Quanto mais vocês falarem, mais eu continuo vivendo", disse.

Veja Também

Davi apaga fotos com Mani do seu perfil no Instagram

Davi e Mani teriam terminado por questões de publicidade, afirma jornalista

'Prefiro comer ovo e ter paz na minha vida', diz Davi Brito, vencedor do 'BBB24'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Bbb24 big Brother Brasil bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados