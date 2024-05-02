Davi reclama de exposição: 'Não posso fazer mais nada que sou criticado'

Davi, campeão 'BBB 24', durante participação no 'Domingão com Huck' Crédito: Beatriz Damy / TV Globo

Davi Brito, campeão do 'BBB 24', fez mais um desabafo em suas redes sociais na quinta-feira, 2. O baiano abriu uma live em seu perfil para rebater críticas e falou sobre a exposição na internet.

"As pessoas estão em cima de mim, não posso fazer mais nada que tudo sou criticado. Estão querendo queimar minha imagem na internet. Não entendo essa fonte de ódio", desabafou.

Nesta semana, Davi teve suas redes sociais hackeadas e apareceu em páginas de fofoca após ser visto com uma influenciadora em um restaurante. Sobre as notícias recentes, ele reforçou que está solteiro e o assunto "não cabe a páginas de fofoca".

"Eu vou seguir minha vida, vida que segue. O relacionamento que eu tinha lá atrás, que hoje eu não tenho mais, isso cabe a mim resolver", declarou. "Isso é só porque sou um jovem preto? Eu represento milhares de pessoas que são pretas, que têm a história de vida difícil. Pode me filmar no restaurante, eu tenho emocional".

O campeão do BBB 24 também ressaltou que continua firme em seu sonho de se tornar médico. "Vou cursar medicina sim. Vou ser um negrão, um negro que conseguiu chegar no topo", afirmou. Davi conseguiu bolsa de estudos em uma faculdade durante o programa e, segundo ele, só está esperando o contato da instituição para começar o curso.