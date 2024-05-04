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Davi precisará fazer vestibular ou Enem para estudar Medicina, diz Estácio

Campeão do 'BBB 24' disse que está focado em cursar Medicina e aguardava ligação da faculdade. A fala gerou burburinho na internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 07:48

Ex-BBB Davi cobra assinatura de seguidores para conteúdo exclusivo e recebe críticas
Davi afirmou que pretende estudar Medicina Crédito: Reprodução/Instagram
Campeão do BBB 24 (Globo), Davi, 21, terá que fazer vestibular ou utilizar a nota do Enem para fazer faculdade de medicina na Estácio. Durante a participação no reality show, ele ganhou uma bolsa de 100% para ingressar no ensino superior.
Nesta semana, Davi disse que está focado em cursar a faculdade de Medicina e aguardava ligação da faculdade. "Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: 'Davi, você não vai ser médico', estou esperando só a faculdade me ligar."
Fala do campeão gerou burburinho nas redes sociais. No X (antigo Twitter), as pessoas começaram a questionar se Davi ingressaria direto, sem a realização de um vestibular.
Em nota ao UOL, a Estácio afirmou que ele terá que fazer prova. Segundo a instituição, ele deverá prestar vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem.
A nota de corte de Medicina pelo Enem é cerca de 750. A menor nota de corte divulgada pelo Sisu neste ano de ampla concorrência (ou seja, sem levar em consideração os sistemas de cotas) foi de 775,96, na Ufersa. A Estácio não divulgou a nota de corte para o curso, mas em artigo no site a faculdade explica que o candidato deve ter "desempenho mínimo de 300 pontos na redação e 100 pontos em cada uma das provas objetivas."

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