Davi precisará fazer vestibular ou Enem para estudar Medicina, diz Estácio

Davi afirmou que pretende estudar Medicina Crédito: Reprodução/Instagram

Campeão do BBB 24 (Globo), Davi, 21, terá que fazer vestibular ou utilizar a nota do Enem para fazer faculdade de medicina na Estácio. Durante a participação no reality show, ele ganhou uma bolsa de 100% para ingressar no ensino superior.

Nesta semana, Davi disse que está focado em cursar a faculdade de Medicina e aguardava ligação da faculdade. "Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: 'Davi, você não vai ser médico', estou esperando só a faculdade me ligar."

Fala do campeão gerou burburinho nas redes sociais. No X (antigo Twitter), as pessoas começaram a questionar se Davi ingressaria direto, sem a realização de um vestibular.

Em nota ao UOL, a Estácio afirmou que ele terá que fazer prova. Segundo a instituição, ele deverá prestar vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem.