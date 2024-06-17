Mamma Bruschetta tem alta da UTI após problemas respiratórios e cardíacos

Apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Karime Xavier / Folhapress

Mamma Bruschetta, de 74 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

Mamma Bruschetta foi diagnosticada com pneumonia depois de uma broncoaspiração. A condição é caracterizada pela entrada de substâncias estranhas, como alimentos e saliva, nas vias respiratórias. "Desde que ela fez a cirurgia do câncer no esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo", relatou o assessor.

Ela também teve infecção pulmonar em janeiro deste ano. Na época, ela foi internada para tratar quadro de tosse e falta de ar, sendo diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia, segundo informações da revista Quem.

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