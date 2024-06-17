Wanessa Camargo expulsa espectador de seu show em MG

Wanessa Camargo expulsou espectador de show em MG Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa

A cantora Wanessa Camargo, de 41 anos, pediu para seguranças retirarem uma pessoa da plateia de seu show na 8ª parada LGBTQIAPN+ de Frutal, interior de Minas Gerais.

A cantora interrompeu o próprio show e pediu para que uma pessoa, que estaria fazendo "gestos obscenos", fosse retirada do local. "Você não pode vir no show e fazer isso. Você está desrespeitando todo mundo que está aqui com amor, no dia do Orgulho, no dia que a gente está aqui celebrando. Não saia da sua casa se você não quer estar [aqui], não perca o seu tempo. Vai pra casa", disse ela.

Wanessa pediu à própria equipe para que cuidasse da situação. "Tira ele do show, por favor. Porque ele não quer estar aqui. Aqui é respeito. Eu respeito a comunidade há muitos anos. Se você não está a fim de estar aqui, vá para a sua casa. Não fica me xingando", disse, para um dos profissionais que a acompanhavam no palco.

Mais tarde, a artista se manifestou sobre o episódio nas redes sociais. "Situações desagradáveis são raras, mas às vezes acontecem. Eu já tive que lidar com isso em outros shows, desde o começo da minha carreira. Acho que todo artista passa por isso e a gente tem que ter muita sanidade para lidar, principalmente quando começa a atrapalhar o público que também está assistindo o show", falou, em story publicado no Instagram.

Ela justificou por que decidiu pela expulsão do espectador. "Hoje aconteceu uma situação desagradável. Uma pessoa foi no show e começou a fazer gestos obscenos, atrapalhando não só a mim, meus músicos e meus bailarinos, mas também as pessoas que estavam assistindo. Então, por isso, infelizmente eu tive que pedir para que essa pessoa fosse retirada do meu show para que a gente pudesse continuar fazendo uma festa de celebração de amor".