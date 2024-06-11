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Saúde da cantora

Wanessa Camargo diz que bulimia a afeta até hoje

"Existia uma pressão do mercado com cantoras adolescentes, exigiam a entrega de um corpo perfeito. Infelizmente, fui para esse caminho", disse Wanessa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 17:00

Wanessa Camargo diz que bulimia a afeta até hoje
Wanessa sofre com transtornos alimentares ao longo da carreira Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa
Wanessa Camargo, de 41 anos, foi uma garota famosa nos anos 2000, e isso significa que certamente sofreu pressões psicológicas para ser magra. A cantora contou que desenvolveu transtornos alimentares ao longo da carreira e as consequências a afetam até hoje.
"Existia uma pressão do mercado com cantoras adolescentes, exigiam a entrega de um corpo perfeito. Infelizmente, fui para esse caminho", disse Wanessa em entrevista ao jornal Extra. "A bulimia me deixou marcas. Tenho refluxo, por exemplo. Fui machucando minha garganta, e isso poderia prejudicar para sempre meu canto, que é o que mais amo fazer", desabafou.
A cantora contou que o alerta veio nas sessões de terapia, além de ter mudado de comportamento após a gravidez: "Com a primeira gravidez, eu tive outra mudança de pensamento: vou querer emagrecer logo esses quilos ou ter saúde para amamentar meu filho e fornecer todos os nutrientes de que ele precisa? Claro que foi a segunda opção".
Wanessa disse que hoje está curada, mas não deixa de estar vigilante com a alimentação: "Estou recuperada, mas foram muitos anos de luta. Com distúrbios alimentares você tem que ficar vigilante o resto da vida. Ter virado vegana me ajudou também. Mudou minha relação com a comida. Como muito mais, sou perfeitamente saudável e vivo em equilíbrio".

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