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  • Wanessa Camargo traz a nova turnê 'Caça Like' ao Espírito Santo
De show marcado

Wanessa Camargo traz a nova turnê 'Caça Like' ao Espírito Santo

A apresentação da cantora e ex-BBB está marcada para acontecer em agosto, em Vitória. Ingressos custam a partir de R$ 90
Bethania Miranda

Bethania Miranda

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 13:24

Wanessa Camargo traz a nova turnê 'Caça Like' à Vitória
Wanessa Camargo traz a nova turnê 'Caça Like' para Vitória Crédito: Divulgação Instagram
Após a polêmica participação no BBB 24, Wanessa Camargo retornará aos palcos na sua primeira turnê pós-confinamento, chamada 'Caça Like'. Em Vitória, a cantora vai se apresentar no dia 3 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro.
O espetáculo, como está sendo chamado pela cantora, vai estrear em São Paulo na próxima sexta-feira (10) e vai contar com novas coreografias e uma setlist surpresa. Haverá participações especiais do artista pop WD, e da cantora sertaneja Paula Mattos.
O single 'Caça Like' é o lançamento mais recente de Wanessa, que faz uma crítica ao cancelamento que viveu e os sentimentos despertados durante a passagem pelo reality show. Na casa mais vigiada do Brasil, a cantora acabou sendo expulsa por agressão a Davi.
"Senhores perfeitos, eu peço licença para poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar", diz Wanessa na introdução de 'Caça Like'.
Os ingressos para a apresentação no ES estão sendo vendidos no site Blueticket e custam a partir de R$ 90.

SERVIÇO

  • WANESSA CAMARGO - TURNÊ ‘CAÇA LIKE’
  • Data: 3 de agosto
  • Horário: a partir das 21h30
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória
  • Ingressos: a partir de R$ 90 no site da Blueticket

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