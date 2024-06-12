Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Mamma Bruschetta é diagnosticada com pneumonia após broncoaspiração

Apresentadora deu entrada em hospital de São Paulo após se sentir mal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 09:33

Apresentadora Mamma Bruschetta
Apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Karime Xavier / Folhapress
Mamma Bruschetta, 74 anos, foi internada nesta segunda, 10, após ser diagnosticada com pneumonia na emergência do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Segundo a equipe da apresentadora, ela passa bem.
O diagnóstico aconteceu após uma broncoaspiração, processo causado pela aspiração de conteúdo estomacal pela boca. Desde 2019, Mamma sofre com episódios de refluxo após uma cirurgia para a retirada de um câncer.
Na segunda, 10, se sentiu mal e foi internada. "Ela está bem. A pneumonia é por aspiração. Desde que ela fez a cirurgia do câncer de esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo. Mas a pneumonia não é perigosa como a viral ou bacteriana", afirmou a assessoria de Mamma à revista Quem nesta terça, 11.
O câncer só foi descoberto no pré-operatório de uma cirurgia bariátrica em 2019, durante as férias como uma das apresentadoras do programa Fofocalizando, do SBT. À época, médicos detectaram um tumor ainda em estágio inicial durante uma endoscopia. A cirurgia foi um sucesso.
Não é a primeira internação da apresentadora neste ano. Em janeiro, ela foi internada na UTI com um diagnóstico de arritmia cardíaca. Duas semanas depois, recebeu alta. "Graças a Deus já estou em casa", celebrou nas redes sociais na ocasião.
Mamma é um personagem criado pelo ator Luiz Henrique, que alcançou sucesso em programas matinais como Mulheres, da TV Gazeta, antes de migrar para a emissora de Silvio Santos, em 2016. Em 2020, Mamma foi demitida durante uma reformulação interna no canal.

Veja Também

Vacinação dos pets: o que é preciso saber?

No ES, Giovanna Antonelli visita Buda de Ibiraçu: "Não podia deixar de visitar"

Mumuzinho convida cantor capixaba para abrir show no Espírito Santo em agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doenca Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados