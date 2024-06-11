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Apresentadora

Mamma Bruschetta é internada em São Paulo

Artista deu entrada na unidade hospitalar na última segunda-feira (10) após se queixar de falta de ar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 11:32

Apresentadora Mamma Bruschetta
Apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Karime Xavier / Folhapress
A apresentadora Mamma Bruschetta, de 74 anos, está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, com quadro de pneumonia.
Internação: a artista deu entrada na unidade hospitalar durante a tarde da última segunda-feira (10) após se queixar de falta de ar. Assim, ela ficou internada para a realização de uma bateria de exames.
Diagnóstico: a colunista do Melhor da Tarde (Band) realizou uma bateria de exames e foi diagnosticada, segundo seu assessor de imprensa informou para o UOL, com pneumonia - assim como ocorreu em janeiro passado.
Problemas de saúde: Mamma Bruschetta volta a ser hospitalizada cinco meses após internação por falta de ar e pressão baixa. Um boletim médico identificou um quadro infeccioso em Mamma e afirmou que ela estava "em tratamento e com evolução positiva do quadro clínico".
Susto: além disso, após a virada do ano, a apresentadora passou nove dias hospitalizada em virtude de quadro de pneumonia e arritmia cardíaca.

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