Mamma Bruschetta é internada em São Paulo

Apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Karime Xavier / Folhapress

A apresentadora Mamma Bruschetta, de 74 anos, está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, com quadro de pneumonia.

Internação: a artista deu entrada na unidade hospitalar durante a tarde da última segunda-feira (10) após se queixar de falta de ar. Assim, ela ficou internada para a realização de uma bateria de exames.

Diagnóstico: a colunista do Melhor da Tarde (Band) realizou uma bateria de exames e foi diagnosticada, segundo seu assessor de imprensa informou para o UOL, com pneumonia - assim como ocorreu em janeiro passado.

Problemas de saúde: Mamma Bruschetta volta a ser hospitalizada cinco meses após internação por falta de ar e pressão baixa. Um boletim médico identificou um quadro infeccioso em Mamma e afirmou que ela estava "em tratamento e com evolução positiva do quadro clínico".