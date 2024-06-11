Namorada de Paulo Vieira chora ao vê-lo gravar cena em caixão: 'Dia mais tranquilo da TPM'

Namorada de Paulo Vieira chora ao vê-lo gravar cena em caixão Crédito: Reprodução/Instagram

Ilana Sales, namorada de Paulo Vieira, não gostou nem um pouco de ver o amado dentro de um caixão -ainda que fosse encenação para a TV.

A companheira do ator, com quem ele está há sete anos, chorou ao acompanhar a gravação da cena.

Paulo Vieira compartilhou o momento em suas redes sociais e fez piada da situação: "Eu gravando cena num caixão e a Ilana...", escreveu na legenda do vídeo. "A póbi da Ilana no dia mais tranquilo da TPM", brincou o ator.