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Namorada de Paulo Vieira chora ao vê-lo gravar cena em caixão: 'Dia mais tranquilo da TPM'

Juntos há sete anos, humorista e companheira receberam comentários de artistas sobre a situação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 10:29

Namorada de Paulo Vieira chora ao vê-lo gravar cena em caixão
Namorada de Paulo Vieira chora ao vê-lo gravar cena em caixão Crédito: Reprodução/Instagram
Ilana Sales, namorada de Paulo Vieira, não gostou nem um pouco de ver o amado dentro de um caixão -ainda que fosse encenação para a TV.
A companheira do ator, com quem ele está há sete anos, chorou ao acompanhar a gravação da cena.
Paulo Vieira compartilhou o momento em suas redes sociais e fez piada da situação: "Eu gravando cena num caixão e a Ilana...", escreveu na legenda do vídeo. "A póbi da Ilana no dia mais tranquilo da TPM", brincou o ator.
Nos comentários da publicação, colegas famosos deram seu apoio a Ilana. "Fofa demais", escreveu Zélia Duncan. Own, muito amor", se derreteu Heloisa Perissé. "Ainda bem que foi rapidinho", consolou Dira Paes.

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