Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Amigas de infância, Bruna Marquezine prestigia Sasha em estreia de sua marca de roupas
Moda

Amigas de infância, Bruna Marquezine prestigia Sasha em estreia de sua marca de roupas

Bruna Marquezine elogia a dedicação de Sasha Meneghel e expressa orgulho pela amiga. Amizade dura mais de 20 anos.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 09:04

Sasha e Bruna Marquezine
Sasha e Bruna Marquezine Crédito: Manuela Scarpa/Brazil News / Elas no Tapete Vermelho "A Sasha é minha irmã. Ela é um pr
Sasha fez o primeiro desfile de sua marca, Mondepars, na manhã desta segunda-feira, 10, e contou com a presença de Bruna Marquezine entre as ilustres convidadas. As duas são amigas de infância. A atriz estava acompanhada do ator João Guilherme. Os dois têm sido alvos de boatos de que estão namorando.
A atriz e o amigo estavam lado a lado durante o desfile. Antes do evento começar, Bruna parecia bastante ansiosa para ver o trabalho da amiga. Enquanto isso, João Guilherme aguardava o início com o celular a postos.
Quem também apareceu para prestigiar o primeiro trabalho solo de Sasha foram os pais da jovem, Xuxa e Luciano Szafir. Os dois posaram juntos ao chegarem no evento, mostrando o apoio do ex-casal à filha e seu novo momento profissional. Xuxa e Luciano viveram um romance e se separaram ainda na gravidez da apresentadora. No entanto, os pais de Sasha possuem boa convivência desde então. Luciano chegou a participar de Xuxa - O Documentário, lançado no ano passado no Globoplay.
A Mondepars, marca da herdeira de Xuxa, nasceu este ano e, segundo seu site, "busca mitigar o impacto de sua operação ao apoiar o consumo consciente. Por isso, a atenção na qualidade das peças, aumentando a durabilidade das mesmas e permitindo que elas sejam passadas de uma geração para outra".

Veja Também

Mumuzinho convida cantor capixaba para abrir show no Espírito Santo em agosto

No ES, Giovanna Antonelli visita Buda de Ibiraçu: "Não podia deixar de visitar"

Alcione celebra 50 anos de carreira com show em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine Famosos Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba como escolher e comprar óculos pela internet
Imagem de destaque
PF encontra R$ 2 milhões na casa de ex-prefeito de São Mateus
Imagem de destaque
Novena de Santo Expedito: como rezar para alcançar uma graça urgente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados